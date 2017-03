Gạo xuất khẩu Thái Lan sẽ giảm 50%

Sản lượng gạo xuất khẩu của Thái Lan sẽ giảm 50% từ tháng 11 và kéo dài đến tháng 1-2012, còn 0,5 triệu tấn/tháng so với 1 triệu tấn trong chín tháng đầu năm nay.

Ngày 3-11, Chủ tịch danh dự Hiệp hội Các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan Chookiat Ophaswongse thông báo như trên. Nguyên nhân: Chính phủ Thái Lan đã thực hiện chính sách mua gạo với giá cao nhằm hỗ trợ nông dân bị ảnh hưởng lũ lụt.

Giá xuất khẩu gạo loại B của Thái Lan tại châu Á ngày 2-11 đã tăng 1% lên mức 628 USD/tấn. Tính từ tháng 7, giá gạo Thái Lan đã tăng lên 21%.

Tổng Thư ký Văn phòng Kinh tế nông nghiệp Thái Lan Apichart Jongskul cho biết lũ lụt đã tàn phá khoảng 1,6 triệu ha đất trồng lúa, chủ yếu ở lưu vực sông Chao Phraya. Do đó, sản lượng thu hoạch vụ lúa chính vào tháng 10 giảm còn 19 triệu tấn so với dự kiến 25,1 triệu tấn trong khi vụ này chiếm 70% sản lượng gạo hằng năm.

Du khách Peter Nuttall người Canada và con trai trên đường phố ngoại ô Bangkok. Ảnh: DAILY MAIL

Dự báo sau khi nước rút, nông dân ​​sẽ tăng gia sản xuất. Tổng sản lượng năm 2011-2012 sẽ đạt 30 triệu tấn nhưng vẫn ít hơn vụ mùa trước 4,5 triệu tấn.

Trang web Bloomberg nhận định một khi Thái Lan giảm sản lượng gạo xuất khẩu, Việt Nam và Ấn Độ sẽ có lợi thế.

Nhà kinh tế cấp cao Samarendu Mohanty (Viện Nghiên cứu Lúa gạo quốc tế ở Philippines) ghi nhận Ấn Độ ​​sẽ tăng cường xuất khẩu gạo. Hồi tháng 7, lần đầu tiên trong hơn ba năm qua, Ấn Độ đã cho phép tư nhân xuất khẩu các loại gạo không phải gạo basmati vì kho dự trữ đã đạt mức kỷ lục.

Ngoài mặt hàng gạo, hãng tin Reuters còn điểm lại nhiều thiệt hại khác do lũ lụt từ tháng 7 ở Thái Lan.

- GDP và lạm phát: Ngân hàng Trung ương Thái Lan đã giảm dự báo tăng trưởng kinh tế xuống còn 2,6% so với 4% dự tính, chỉ tiêu quý IV giảm 1,9% so với quý trước. Trong khi đó, lạm phát tăng 4,19% trong tháng 10, tuy thấp hơn dự báo 4,5% nhưng giá lương thực đã tăng 10% so với năm ngoái.

- Công nghiệp: Bảy khu vực sản xuất công nghiệp lớn đóng cửa. 9.859 nhà máy và 660.000 việc làm bị ảnh hưởng. Ngành sản xuất ô tô bị ảnh hưởng lớn nhất. Giá linh kiện điện tử tăng cao đến quý I năm tới bởi Thái Lan là nhà sản xuất ổ đĩa cứng lớn thứ hai thế giới. Ước tính xuất khẩu trong quý IV giảm 13% so với cùng kỳ năm ngoái.

- Du lịch, ngân hàng: Số du khách giảm 20% trong quý IV, theo Tổng cục Du lịch Thái Lan. Năm nay số du khách có thể giảm 1 triệu người so với chỉ tiêu 19 triệu. 482 chi nhánh ngân hàng đã đóng cửa, trong đó có 200 chi nhánh ở Bangkok.

Bộ Nông nghiệp Mỹ dự báo gạo xuất khẩu Ấn Độ có thể đạt 4,5 triệu tấn vào năm tới, tăng 61% trong khi gạo xuất khẩu Thái Lan có thể giảm 24%, xuống mức 8 triệu tấn vào năm tới, mức thấp nhất từ năm 2006. Theo dự báo ngày 2-11 của Tổ chức Lương-Nông LHQ, dù lũ lụt hoành hành tại Đông Nam Á, sản lượng gạo toàn cầu vẫn tăng lên 482,4 triệu tấn trong năm 2011-2012 so với 466,6 triệu tấn hồi năm ngoái. Nguyên nhân do vụ mùa năm nay khả quan ở Viễn Đông.

DUY KHANG