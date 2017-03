Gia đình nạn nhân MH17 kiện đòi Nga bồi thường

Công ty luật LHD Lawyers (Úc) đại diện cho gia đình các nạn nhân trên chuyến bay số hiệu MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines bị bắn rơi ở Ukraine năm 2014 mới đây đã đệ đơn kiện lên Tòa án Nhân quyền châu Âu đòi Nga và Tổng thống Nga Vladinir Putin bồi thường.



Đơn kiện đã được gửi từ ngày 9-5. Trong đơn kiện của Công ty luật LHD Lawyers nêu tên đại diện gia đình 33 nạn nhân từ Úc, New Zealand và Malaysia. Giá trị bồi thường được yêu cầu là 10 triệu USD cho mỗi nạn nhân, tin từ hãng Fairfax (Úc).

Ngày 17-7-2014, toàn bộ 298 người trong đó có 28 người Úc đã thiệt mạng sau khi chiếc máy bay MH17 chở họ trên đường từ Amsterdam (Hà Lan) về Kuala Lumpur (Malaysia) bị trúng tên lửa và rơi tại miền Đông Ukraiane - khu vực phe đòi ly khai Ukraine kiểm soát.



Hiện trường chiếc máy bay MH17 bị bắn rơi ở Ukraine năm 2014. (Ảnh: EPA)

Thủ phạm làm rơi máy bay được xác định là một tên lửa đất đối không do Nga sản xuất, theo báo cáo điều tra cuối cùng của Hội đồng An toàn Hà Lan công bố năm ngoái. Tuy nhiên, Hội đồng An toàn Hà Lan không chỉ đích danh bên nào đã bắn tên lửa.



Thảm họa xảy ra trong thời điểm giao tranh giữa quân chính phủ Ukraine và phe ly khai được Nga ủng hộ ở miền Đông Ukraine rất dữ dội. Nhiều chính phủ và chuyên gia phương Tây nhận định phe ly khai đã bắn tên lửa trúng máy bay.

Về phần mình, ông spokesman Dmitry Peskov - người phát ngôn văn phòng tổng thống Nga nói về vụ việc với hãng tin Interfax (Nga) “Đến giờ chúng tôi chưa có bất kỳ thông tin nào về việc này.”

Tháng 7-2015, Nga phản đối nỗ lực của LHQ nhằm lập một tòa án xét xử vụ chiếc máy bay MH17 bị bắn rơi. Các nước Malaysia, Hà Lan, Úc, Bỉ, Ukraine đang cân nhắc kiện vụ việc ra xét xử tại các tòa án quốc tế và quốc gia.