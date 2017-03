Giải cứu 70 người sắp bị IS tử hình, đặc nhiệm Mỹ tử nạn

Lầu Năm Góc cho biết cuộc đột kích nói trên diễn ra trong đêm tại một nhà tù của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) gần TP Hawija, thành trì ở phía bắc Iraq, “sau khi có tin các con tin tại đây sắp bị hành quyết hàng loạt”.



Binh sĩ thuộc lực lượng đặc nhiệm Delta là lính Mỹ đầu tiên thiệt mạng trong lúc giao chiến trên thực địa với IS và cũng là lính Mỹ đầu tiên thiệt mạng khi tham chiến tại Iraq kể từ khi quân đội Mỹ rút khỏi nước này tháng 12-2011.



Nhiều chiến binh người Kurd được giải cứu trong cuộc đột kích của Mỹ (ảnh: AP)

Theo người phát ngôn Lầu Năm Góc, các con tin mới được giải cứu gồm có 20 nhân viên lực lượng an ninh cũng như là quân đội và cảnh sát của Iraq. Kênh Fox News dẫn lời một nguồn tin cấp cao của quân đội Mỹ cho biết: “Con tin bị trói dựa vào tường. Một vụ tàn sát tập thể đã được ngăn chặn”.

Lầu Năm Góc cho biết thêm rằng binh sĩ Mỹ thiệt mạng “đã bị thương trong khi đang tham gia nhiệm vụ giải cứu con tin để hỗ trợ cho lực lượng Peshmarga sau khi họ bị IS tấn công. Dù đã được cấp cứu, anh ta đã không qua khỏi”.



Lực lượng đặc nhiệm Mỹ tiến hành đột kích vào một nhà tù của IS để giải cứu các con tin người Irắc (ảnh: Alamy)

Ngoài ra, bốn binh sĩ Peshmerga - lực lượng dân quân của người Kurd - cũng đã bị thương. Theo các nguồn tin địa phương, mục tiêu của cuộc đột kích là một nhà tù của phiến quân IS tại vùng có đông người Kurd sinh sống. Quân đội Mỹ đã tiến hành không kích phá hủy các con đường dẫn đến nhà tù để ngăn các tay súng IS trốn chạy.

Chiến dịch lần này có sự tham gia của trực thăng chiến đấu Mỹ, lực lượng dân quân người Kurd cùng lực lượng đặc nhiệm Mỹ và được không quân yểm trợ. Hành động lần này được mô tả là chiến dịch phối hợp tác chiến có ý nghĩa quan trọng giữa lúc các quan chức Mỹ và Iraq nỗ lực phát động một đợt phản công rộng lớn hơn nhằm vào các tay súng phiến quân.

Hawija, một thành trì quan trọng của IS, là một mục tiêu then chốt trong nỗ lực này suốt nhiều tuần qua. Lầu Năm Góc tuyên bố “Mỹ và đồng minh sẽ tiếp tục phối hợp với các đối tác Irắc để làm suy yếu và đánh bại IS, trả lại người dân Iraq quyền làm chủ đất nước”.