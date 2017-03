Sở Công an TP Đông Hưng cho biết hồi đầu tháng 2, Công an TP Móng Cái, Quảng Ninh (Việt Nam) đã liên hệ nhờ công an Trung Quốc hỗ trợ giải cứu 22 cô gái Việt Nam bị kẻ xấu lừa đến Đông Hưng để du lịch hồi mùa hè năm ngoái, sau đó bị bán đến TP Liêm Giang (tỉnh Quảng Đông).

Ngày 8-2, Công an TP Đông Hưng bố trí lực lượng đến Liêm Giang, xác định được tụ điểm của bọn buôn người, tấn công giải cứu bảy cô gái Việt Nam và đưa về Đông Hưng. Trong số này có ba người nhập cảnh trái phép. Một cô được giải cứu cho biết hơn sáu tháng sau khi bị bán vào ổ mại dâm tại Liêm Giang, cô mượn được điện thoại nên gọi về nước cầu cứu.

HÀ TUẤN (Theo gxnews.com.cn)