Giải mã khủng bố ‘thánh chiến’giữa Paris

Quốc tế đồng loạt phẫn nộ lên án

đã kịch liệt lên án “cuộc tấn công khủng bố hèn hạ” ở Paris. Ông Ban Ki Moon “tin rằng các cơ quan chức năng của Pháp sẽ làm mọi việc trong khả năng để nhanh chóng đưa những kẻ thủ ác ra công lý”.

"Đây không chỉ là một cuộc tấn công lên người dân nước Pháp. Đây còn là một cuộc tấn công lên toàn thể nhân loại và tất cả giá trị toàn cầu mà chúng ta cùng chia sẻ. Chúng tôi sẵn sàng làm mọi việc cần thiết để phối hợp với nhân dân Pháp và các quốc gia trên thế giới, cùng đưa những tên khủng bố này ra trước công lý và truy lùng bất kỳ mạng lưới khủng bố nào dám đe dọa đến nhân dân các nước chúng ta".

Tổng thống Nga Putin cũng đã lên án chuỗi tấn công khủng bố tại Paris là “hành vi man rợ” và gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến người dân nước Pháp. Phát ngôn viên Kremlin Dmitry Peskov cũng thông báo chính quyền Nga sẵn sàng hỗ trợ đưa những kẻ chịu trách nhiệm cuộc tấn công ra trước công lý.

Thủ tướng Anh David Cameron cũng đăng chia sẻ lên Twitter cá nhân: “Tôi rất sốc trước những sự việc diễn ra tại Paris đêm nay. Chúng tôi xin gửi sự chia sẻ cảm thông và những lời cầu nguyện đến nhân dân nước Pháp. Chúng tôi sẽ làm mọi việc có thể để giúp đỡ”.

Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết cá nhân bà bị “chấn động mạnh khi xem tin tức và hình ảnh truyền về từ Paris” và bà sẽ cầu nguyện cho những nạn nhân của cuộc tấn công khủng bố. __________________________________ Pháp khiến "thánh chiến" suy yếu từ năm 2013 Tờ Telegraph nhận định lý do khủng bố tấn công Pháp vì nước này hiện đang chiến đấu chống các chiến binh "thánh chiến" trên phạm vi toàn thế giới. Mới tuần trước, Tổng thống François Hollande tuyên bố Pháp sẽ triển khai tàu sân bay ở vịnh Ba Tư để hỗ trợ cuộc chiến chống IS, thách thức lãnh đạo các nhóm thánh chiến. Nước Pháp hiện vẫn rất tự hào vì họ luôn trong tư thế chống lại thế giới Hồi giáo cực đoan khủng bố, đặc biệt là khi cả Mỹ và Anh dường như có những dấu hiệu giảm nhiệt trong chiến dịch truy quét IS. Pháp can thiệp tại Mali, chống al-Qaeda, bắt và xử nhiều lãnh đạo thánh chiến, triệt phá nhiều căn cứ quan trọng của IS. Kể từ năm 2013, quốc gia này được xem là nguyên nhân chính khiến các nhóm "thánh chiến" suy yếu. Hiện có hơn 10.000 quân Pháp được triển khai ở nước ngoài, trong đó có hơn 3.000 lính ở Tây Phi, 2.000 ở miền Trung châu Phi và 3.200 ở Iraq.