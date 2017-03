Giải quyết tranh chấp biển Đông qua đối thoại

Tân Hoa xã (Trung Quốc) cho biết nhân chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Philippines Benigno Aquino III, ngày 1-9, hai bên đã ra tuyên bố chung. Trong tuyên bố chung có điều khoản ghi nhận Chủ tịch Hồ Cẩm Đào và Tổng thống Aquino nhất trí không để vấn đề tranh chấp biển Đông ảnh hưởng đến toàn cục quan hệ hợp tác và hữu nghị giữa hai nước.

Hai nhà lãnh đạo tái khẳng định cam kết giải quyết tranh chấp thông qua đối thoại hòa bình, đồng thời cam kết tôn trọng và tuân thủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC) mà Trung Quốc và các nước ASEAN đã ký kết năm 2002. Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục củng cố quan hệ hợp tác và chiến lược vì hòa bình và phát triển giữa hai nước, đồng thời đồng ý chọn năm 2012 và 2013 làm năm Trao đổi thân thiện Philippines-Trung Quốc.

Trong các cuộc gặp cùng ngày giữa Tổng thống Aquino với Chủ tịch Quốc hội Ngô Bang Quốc và Thủ tướng Ôn Gia Bảo, hai bên đồng ý giải quyết các bất đồng song phương thông qua đối thoại.

Trong khi đó, báo Financial Times (Anh) ngày 1-9 tiết lộ cuối tháng 7 vừa qua, khi tàu INS Airavat của hải quân Ấn Độ vừa chấm dứt chuyến thăm Việt Nam, tàu Trung Quốc đã yêu cầu tàu INS Airavat xác định danh tính và giải thích sự hiện diện của tàu ở biển Đông.

Sau đó, Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã có phản ứng. Một quan chức Bộ Quốc phòng nói: “Bất cứ tàu hải quân nào trên thế giới đều có quyền tự do quá cảnh tại vùng biển này. Việc tuyên bố sở hữu hay đưa ra nghi vấn đối với quyền này là không thể chấp nhận được”. Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Trung Quốc từ chối bình luận.

Tuyên bố quyền lực hàng hải của Trung Quốc đã làm dấy lên lo ngại tại Ấn Độ. Theo báo Indian Express (Ấn Độ) ngày 1-9, Ấn Độ đã chuẩn bị kế hoạch lập mạng lưới radar dọc bờ biển Maldives và các nước khác. Quyết định này được đưa ra sau cuộc họp cấp cao về an ninh hàng hải do Bộ trưởng Quốc phòng A. K. Anton chủ trì. Ngoài ra, hải quân Ấn Độ cũng có thể tăng cường an ninh hàng hải tại Bangladesh sau chuyến thăm của Thủ tướng Bangladesh Manmohan Singh vào tuần tới.

Chi phí cho mạng lưới radar ven biển dự kiến khoảng 6,02 tỉ rupee do Công ty BEL thực hiện. Mạng lưới có 46 hệ thống radar. Hệ thống đầu tiên sẽ được cung cấp vào tháng 10, số còn lại sẽ hoàn thành trong vòng 12 tháng tới. Đây được xem là nỗ lực đưa quốc đảo Maldives vào mạng lưới an ninh ven biển của Ấn Độ. Maldives chỉ có 2/26 đảo sản hô trang bị radar. Ấn Độ sẽ giúp lập radar trên tất cả các đảo. Chuỗi radar tại Maldives sẽ được kết nối với mạng lưới radar ven biển của Ấn Độ.

