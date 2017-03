Giải thưởng báo chí Pulitzer 2015: New York Times thắng lớn

Tập thể phóng viên hai tờ The Post và Courier vui mừng khi biết tin đoạt giải (Ảnh: AP)

Hai tờ báo The Post và Courier của Charleston, bang South Carolina, đã đạt được giải thưởng Pulitzer hạng mục vì cộng đồng với loạt bài viết phản đối tình trạng bạo hành gia đình tại địa phương.

Cả hai tờ báo đã phối hợp cùng nhau thực hiện hoạt phóng sự dài năm kỳ mang tên “Till Death Do Us Part” (Tạm dịch: Đến khi cái chết chia lìa – ND), gióng lên hồi chuông báo động về số lượng phụ nữ bị giết hại tại bang South Carolina.

“Đại gia” Washington Post cũng chiến thắng trong hạng mục phóng sự trong nước với bài viết của Carol D. Leonnig về Sở Mật vụ Mỹ xoay quanh hàng loạt các vụ bê bối người ngoài vượt rào vào Nhà Trắng.

Trong khi đó, phóng viên của hãng tin The Seattle Times đã đạt giải thưởng Pulitzer dàng cho hạng mục tin nóng, đưa tin vụ lở đất làm 43 người chết tại Hạt Snohomish. Tờ St. Louis Post-Dispatch cũng được trao giải thưởng cho loạt ảnh vụ biểu tình tại Ferguson, Missouri.





Cả hai hãng tin lớn là Wall Street Journal, với đề tài “Medicare Unmasked”, điều tra về bảo hiểm y tế tại Mỹ, và tờ New York Times, điều tra về giới vận động hành lang tại Washington, đều chiến thắng trong hạng mục báo chí điều tra.

Tuy nhiên, “gã khổng lồ” tại New York không dừng lại ở hạng mục báo chí điều tra, mà còn “ẵm” luôn cả hai giải Pulitzer hạng mục báo chí quốc tế và phóng sự ảnh với chủ đề Ebola.

Loạt bài tường thuật của New York Times, và loạt phóng sự ảnh của phóng viên Daniel Berehulak, về cơn đại dịch Tây Phi đã được các giám khảo khen ngợi là bởi “gan dạ nơi tiền tuyến”.

Tờ Los Angeles Times cũng lấy về cho mình hai giải Pultizer ở hạng mục bài viết chuyên đề, với nhà báo Diana Marcum, và hạng mục phê bình, với nhà bình luận trên truyền hình Mary McNamara.

Trong khi đó, hãng tin Bloomberg đã trở thành hãng tin truyền hình duy nhất đạt giải. Nhà báo Zachary R. Mider đã mang về giải Pulitzer đầu tiên cho kênh truyền hình này với loạt phóng sự giải thích “cách thức các tập đoàn trốn thuế, và vì sao các nhà lập pháp lẫn hành pháp vẫn chưa tìm ra cách ngăn chặn”.

Ned Parker, Trưởng cơ quan đại diện của hãng thông tấn Reuters tại Iraq, và nhóm của anh giải Pulitzer ở hạng mục Phóng sự quốc tế. Reuters đã xuất sắc đưa tin về tình hình chính trị rối ren tại Iraq và hoạt động của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại khu vực. Theo Reuters, Parker đã buộc phải rời khỏi Iraq sau khi anh nhận được lời đe dọa trên Facebook.

Ngoài ra, ban tổ chức Pulitzer cũng đã trao tặng giải thưởng cho nhiều tác giả và tác phẩm trong lĩnh vực ngoài báo chí như tiểu thuyết hư cấu, chính kịch, nhạc kịch, thơ, lịch sử, tiểu sử, và sách chính luận…