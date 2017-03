Giám đốc sân bay Ai Cập bị sa thải vì nhân viên chơi điện tử

Hàng ngàn du khách đang bị kẹt tại khu nghỉ dưỡng Sharm el-Sheikh. Ảnh: Mirror

Sự thất vọng lại tiếp tục tăng lên sau khi chiếc máy bay Airbus A321 của Nga bị rơi khoảng 23 phút sau khi rời khỏi sân bay này. Vụ tai nạn đã cướp đi mạng sống của tất cả 224 hành khách và thành viên phi hành đoàn trên máy bay.

Vị giám đốc bị sa thải là Abdel Wahab-Ali. Hiện vị trí của người này đã được thay thế bởi một phi công mang tên Emad el-Balasi.



Nhân viên an ninh tại sân bay Sharm el-Sheikh bị phát hiện chơi Candy Crush. Ảnh: Mirror

Khi phát hiện hành động trên của nhân viên an ninh, các du khách Anh nói rằng: "Nhân viên an ninh thật sự không bị tình hình tác động". Một người khác nói: "Tôi thất vọng trước sự thờ ơ của nhân viên an ninh. Người giám sát máy quét đang chơi game Candy Crush trên điện thoại".

Ông Abdel Wahab-Ali nhấn mạnh rằng hành động này không có gì để gây ra sự hoài nghi về tính an ninh của sân bay nhưng hành khách đã thông báo rằng các nhân viên làm họ bực bội.



Một phần mảnh vỡ chiếc máy bay Airbus A321 của Nga. Ảnh: Mirror

Các quan chức ở Ai Cập cũng nói rằng sân bay Sharm el-Sheikh là an toàn và cho biết họ muốn Anh chờ đợi kết quả của cuộc điều tra vụ tai nạn trước khi cho dừng hoạt động các chuyến bay tại sân bay này.

Hany Ramsay, Phó Giám đốc sân bay Sharm el-Sheikh, nói rằng kết luận của Anh mà cho rằng máy bay rơi là do bom vẫn còn quá sớm và nhằm làm tổn hại danh tiếng ngành du lịch Ai Cập. Trước đó ngày 4-11, chính phủ Anh nói rằng họ nghi rằng máy bay Airbus A321 của Nga rơi tại Ai Cập có thể đã bị đánh bom.