Gián điệp Nga làm gì ở Mỹ?

- Sáng 1-7 theo giờ địa phương, 10 nghi can trong nhóm gián điệp Nga sẽ ra hầu tòa tại Manhattan (bang New York) để tòa xem xét yêu cầu nộp tiền bảo lãnh tại ngoại. Hôm trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố lần nữa rằng chính phủ Mỹ không có ý định trục xuất nhân viên ngoại giao Nga tại Mỹ. - Ngày 30-6, nghi can thứ 11 Christopher Robert Metsos (quốc tịch Canada) đã biến mất. Metsos bị bắt tại Cyprus ngày 29-6, được tại ngoại sau khi đóng tiền bảo lãnh 35.000 USD và chờ dẫn độ về Mỹ vào ngày 29-7. Tối 30-6, cảnh sát không thấy Metsos đến trình diện nên đến khách sạn tìm thì không thấy tung tích.