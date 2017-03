‘Giáo sư Snape’ của Harry Porter qua đời ở tuổi 69

Alan Rickman trở thành một trong những diễn viên được yêu thích nhất ở Anh sau vai diễn Giáo sư Snape trong loạt phim “Harry Potter” và vai Hans Gruber trong “Die Hard” (Đương đầu với thử thách).



Nam diễn viên từng chiến thắng giải thưởng BAFTA cho vai cảnh sát trưởng của Nottingham trong bộ phim “Robin Hood: Prince of Thieves” (Robin Hood: Hoàng tử lục lâm) năm 1991.

Đại diện gia đình của nam diễn viên cho biết: “Diễn viên và đạo diễn Alan Rickman vừa qua đời vì căn bệnh ung thư, hưởng thọ 69 tuổi. Bạn bè và gia đình luôn ở bên ông.”



Alan Rickman đóng vai giáo sư Snape bí ẩn trong toàn bộ tám phần của loạt phim Harry Potter

Ông được biết đến nhiều nhất qua những vai phản diện, bao gồm nhân vật Thẩm phán Turpin đối đầu với Johnny Depp trong bộ phim “Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street” (Sweeney Todd: Gã thợ cạo ma quỷ trên phố Fleet) năm 2007. Ông cũng thể hiện khía cạnh hiền lành của mình trong những phim như “Truly Madly Deeply” năm 1990, “Sense and Sensibility” (Lý trí và Tình cảm) năm 1995 và “Love Actually” (Yêu thật sự) năm 2003.

Alan được đề cử giải thưởng BAFTA hạng mục Nam diễn viên xuất sắc nhất với vai diễn trong “Truly, Madly, Deeply”. Ông đã diễn vai Juliet Stevenson, một người yêu phải ma. Ông cũng được đề cử hai giải BAFTA khác với vai Colonel Brandon đóng cặp với Kate Winslet trong “Sense and Sensibility” (Lý trí và Tình cảm) và vai diễn Eamon de Valera trong bộ phim Michael Collins năm 1996.



Alan được đề cử giải thưởng BAFTA hạng mục Nam diễn viên xuất sắc nhất với vai diễn trong “Truly, Madly, Deeply”

Sau đó, ông giành giải Quả cầu vàng cho Nam diễn viên phim ngắn và truyền hình xuất sắc nhất với vai chính trong “Rasputin: Dark Servant of Destiny”.



Diễn viên James Phelps đóng vai Fred Weasley trong Harry Potter chia sẻ trên Twitter rằng anh vô cùng bất ngờ và buồn bã khi biết tin. Anh viết: “Ông ấy là một trong những diễn viên đáng mến nhất tôi từng gặp. Xin gửi mọi lời cầu nguyện sâu sắc nhất đến gia đình ông lúc này.”