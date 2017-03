Giới nghiêm ở Baltimore do cướp của, đốt xe

Báo The Sunở Baltimore đưa tin tại cuộc họp báo đêm 27-4, Thống đốc bang Maryland Lary Hogan đã ban bố tình trạng khẩn cấp ở Baltimore. Ông cho biết đã yêu cầu triển khai 5.000 cảnh sát hỗ trợ cho 5.000 vệ binh quốc gia để giúp cảnh sát địa phương bảo vệ an ninh. Ông khẳng định sẽ không khoan dung cho các hành vi cướp bóc và bạo lực.

AFP đưa tin Thị trưởng TP Baltimore Stephanie Rawlings-Blake đã điện đàm với Tổng thống Obama để báo cáo tình hình. Bà đánh giá do tình hình rất hỗn loạn, giới nghiêm sẽ được thiết lập từ 22 giờ đêm 28-4 đến 5 giờ sáng trong một tuần. Ngày 28-4, các trường học đóng cửa vì lý do an ninh.

Trước đó, 3.000 người đã tham dự lễ tang nạn nhân Freddie Gray tại nhà thờ Tin Lành, trong đó có đại diện tổng thống, bà thị trưởng và nhà hoạt động dân quyền JesseJackson. Ngay sau lễ tang, bạo động đã bùng nổ.

Cảnh sát ra lệnh nhưng những người biểu tình không giải tán. Một số đối tượng hung hăng trang bị gậy gộc, gạch đá, chai lọ đã cướp bóc và đập phá các cửa hàng, trung tâm thương mại, ném đá vào cảnh sát, đốt xe cảnh sát và nhà thuốc (ảnh). 15 cảnh sát bị thương. 27 người bị bắt giữ.

D.THẢO