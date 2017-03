Gửi 7.000 quân sang Afghanistan

Theo dự thảo Hiệp ước An ninh châu Âu của Nga, không nước nào hoặc tổ chức quốc tế nào trong khu vực được phép củng cố an ninh riêng bằng cách vi phạm an ninh của nước khác hoặc tổ chức khác.

Các nước thành viên không được đơn phương sử dụng quân sự mà mọi hành động quân sự đều phải thông báo cho LHQ. LHQ sẽ có trách nhiệm duy trì hòa bình và ổn định giữa các nước trong khu vực.