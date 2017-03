Hạ viện Nhật sắp thông qua dự luật về quốc phòng

Trong cuộc họp, nhiều nghị sĩ đối lập đã cầm biển ghi khẩu hiệu phản đối chính sách quốc phòng của Thủ tướng Shinzo Abe.

Theo Kyodo (Nhật), hai dự luật gồm một dự luật mới cho phép lực lượng phòng vệ Nhật cung cấp hậu cần cho quân đội nước ngoài trong hoạt động gìn giữ hòa bình quốc tế và một dự luật đề nghị sửa đổi 10 đạo luật liên quan đến an ninh quốc gia.

Chính phủ giải thích lý do trình hai dự luật vì tình hình an ninh đang thay đổi ở châu Á-Thái Bình Dương do Trung Quốc biểu dương sức mạnh nhằm khẳng định yêu sách chủ quyền trên biển Hoa Đông và biển Đông. Song song theo đó, CHDCND Triều Tiên tiếp tục phát triển tên lửa và hạt nhân. Để bảo đảm các dự luật được thông qua, khóa họp Quốc hội kéo dài kỷ lục đến 95 ngày.

Tối hôm trước, khoảng 20.000 người đã biểu tình tại Công viên Hibiya ở Tokyo để phản đối chính sách quốc phòng của Thủ tướng Shinzo Abe (ảnh). Họ lo ngại Nhật bị Mỹ lôi kéo vào cuộc chiến xa nước Nhật. Biểu tình tiếp tục ngày 15-7.

Cùng ngày 15-7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng thông báo Chủ tịch Hội đồng An ninh quốc gia Nhật Shotaro Yachi sẽ sang thăm Trung Quốc từ ngày 16 đến 18-7 theo lời mời của Ủy viên Quốc vụ Dương Khiết Trì.

Trong khi đó, báo Asahi Shimbun (Nhật) dẫn nguồn tin thân cận với Thủ tướng Shinzo Abe cho biết ông Shinzo Abe đang xem xét khả năng tham dự hội nghị thượng đỉnh với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tháng 9 tới ở Trung Quốc.

H.DUY