Hai bộ trưởng Bỉ nhận sai lầm

Pháp tìm thấy chất nổ trong âm mưu khủng bố Tối 24-3 (giờ địa phương), Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve thông báo Tổng cục An ninh nội địa vừa phá âm mưu tấn công khủng bố ở Pháp và bắt giữ một nghi can ở Argenteuil (cách Paris 12 km). Ông nhấn mạnh đến giai đoạn này, không có yếu tố đáng tin cậy cho thấy âm mưu này có liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Pháp ngày 13-11-2015 và vụ đánh bom ở Bỉ ngày 22-3 vừa qua. Ông cho biết đây là âm mưu khủng bố thứ 12 bị triệt phá trong 15 tháng qua ở Pháp.

Nghi can bị bắt sáng 24-3 tên Reda Kriket, 34 tuổi (ảnh). Cảnh sát khám xét căn hộ của hắn ở Argenteuil và đã tìm thấy chất nổ TATP, nhiều khẩu súng, hóa chất acetone và nước ôxy già (thành phần chế tạo bom). Báo chí Pháp ghi nhận đây là bằng chứng mới cho thấy có mối liên quan giữa bọn khủng bố ở Pháp và bọn khủng bố ở Bỉ. Reda Kriket được gọi là “gã Pháp” trong nhóm khủng bố Zerkani. Nhóm này do Khalid Zerkani, 41 tuổi, người Bỉ chỉ huy, là nhóm chuyên tuyển mộ phần tử thánh chiến lớn nhất ở Bỉ. Trong nhóm này có những tên liên quan đến vụ tấn công ở Pháp hồi năm ngoái như Abdehamid Abaaoud (cầm đầu vụ tấn công, đã bị tiêu diệt), Chakib Akrouh (đã bị tiêu diệt) và Gelel Attar (bị bắt ở Morocco). Reda Kriket cư trú ở Ixelles (ngoại ô Brussels), giữ vai trò thủ quỹ trong nhóm khủng bố Zerkani. Có thể hắn đã sang Syria vào đầu năm 2014. Ngày 29-7 năm ngoái, hắn đã bị tòa án Bỉ kết án vắng mặt cùng với Abdehamid Abaaoud trong vụ án xét xử đường dây tuyển người đưa sang Syria tham gia thánh chiến). Pháp đã phát lệnh truy nã hắn vào giữa tháng 1-2016.