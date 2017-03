Hai cảnh sát New York bị giết vì hằn thù sắc tộc

Theo AP, hung thủ tên là Ismaaiyl Brinsley (ảnh) là người Mỹ gốc Phi 28 tuổi. Hắn bắn nhiều phát qua cửa sổ xe cảnh sát rồi chạy bộ tẩu thoát. Khi bị cảnh sát rượt đuổi, hắn đã quay súng tự sát tại trạm tàu điện ngầm. Trên tài khoản Instagram đăng ngày 20-12, hung thủ đã chửi bới cảnh sát và ám chỉ đến hai nạn nhân da đen Michael Brown và Eric Garner bị cảnh sát bắn chết.





Vài giờ trước khi đến New York gây án, hung thủ đã làm bạn gái cũ bị thương ở Baltimore (cách New York khoảng 300 km). Hung thủ cũng sử dụng tài khoản của bạn gái cũ để chửi cảnh sát. Cảnh sát Baltimore đã báo tin cho cảnh sát New York nhưng rất tiếc tin đến quá trễ.

Từ Hawaii, Tổng thống Obama đã lên án vụ sát hại hai cảnh sát New York. Vụ này càng làm mâu thuẫn giữa cảnh sát và thị trưởng New York Bill de Blasio thêm nặng nề. Cảnh sát chỉ trích thị trưởng không ủng hộ cảnh sát trong bối cảnh cộng đồng người da màu phản đối cảnh sát hiện nay.

TNL