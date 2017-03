Hai con của ông Donld Trump sẽ không bỏ phiếu cho cha

Theo New York Post, hai trong bốn đứa con của ứng viên Đảng Cộng hòa Donald Trump là Ivanka, 34 tuổi, và Eric, 32 tuổi sẽ không bỏ phiếu bầu cho ông trong cuộc họp sơ bộ tại New York vào 19-4 tới do họ chưa đăng ký tham gia vào đảng nào để để có thể tham gia các cuộc bỏ phiếu sơ bộ.

Đối với những cử tri đã đăng ký, việc thay đổi đảng ủng hộ phải thực hiện trước tháng 10 năm ngoái. Riêng thời hạn đăng ký cho cử tri mới là 25-3. Do bầu cử sơ bộ ở New York là bỏ phiếu kín nên chỉ những thành viên Cộng hòa đã đăng ký mới được tham gia, theo NY Daily News.



Ông Trump cùng ba đứa con Eric, Ivanka và Donald Jr (từ trái qua). Ảnh: NY Daily News.

“Chúng không nắm rõ nguyên tắc và không đăng ký kịp lúc” - Donald Trump nói với kênh truyền hình Mỹ Fox News hôm 11-4. "Chúng cảm thấy rất, rất có lỗi. Tôi tưởng chúng đã đăng ký trước một năm nhưng không phải. Do đó, Eric và Ivanka, tôi đoán chắc là, sẽ không bỏ phiếu" – ông Trump nói.

Sau đó ông Trump nói đùa rằng, ông sẽ phạt tội đãng trí của hai đứa con bằng cách cắt tiền tiêu vặt của chúng. “Sẽ không cho tiền tiêu vặt nữa” – ông đùa.

Hồ sơ bầu cử cho thấy Eric và Ivanka đều "chưa tham gia" một đảng nào.Trong khi đó, con cả của ông Trump là Donald Jr, 38 tuổi, đã đăng ký theo đảng Cộng hòa. Tuy nhiên, một người con khác đủ tuổi bỏ phiếu là Tiffany cũng chưa rõ đăng ký bên đảng nào, theo NY Post.

Tỉ phú Trump mong muốn giành chiến thắng tại quê nhà New York để lấy lại đà tiến trong cuộc đua. Ông vẫn đang dẫn đầu với khoảng cách khá xa về số đại biểu so với các đối thủ trong cùng đảng.