Hai lần đâm người trong cuộc diễu hành người đồng tính

Khi ra tòa, nghi can cho biết không thừa nhận tòa án vì tòa án không làm theo kinh thánh Torah của Do Thái giáo.

Đài phát thanh quốc gia Israel cho biết Yishai Schlissel là cư dân khu định cư Do Thái Modiin Illit ở bờ Tây. Hôm trước đó, y đã dùng dao đâm bị thương sáu người tham gia cuộc diễu hành của người đồng tính ở Jerusalem. Trong đó có một bé gái 15 tuổi rưỡi bị thương rất nặng.

Dư luận đã chỉ trích cảnh sát không bảo vệ an ninh hiệu quả vì đây là lần gây án thứ hai của Yishai Schlissel. Năm 2005, y đã đâm bị thương ba người trong cuộc diễu hành của người đồng tính ở Jerusalem. Sau khi ngồi tù 10 năm, y mới được trả tự do cách đây ba tuần. Bộ trưởng Bộ An ninh nội địa Gilad Erdan thông báo lập ngay ủy ban điều tra.









Yishai Schlissel chuẩn bị rút dao và lao tới đâm người. Ảnh: AP

Báo chí Israel cho biết trước khi gây án, Yishai Schlissel đã đăng trên Internet thư đe dọa cuộc diễu hành nhưng cảnh sát chẳng có phản ứng gì hết. Sau khi Yishai Schlissel ra tù, tình báo của cảnh sát Jerusalem đã biết tên này sẽ lại tấn công cộng đồng người đồng tính nhưng không có biện pháp ngăn chặn.

Cách đây 10 ngày, y đã trả lời đài phát thanh rằng “cuộc chiến đấu tiếp tục đối với những ai làm ô danh Ngài”. Cư dân ở khu định cư Do Thái cho biết tên này đã phân phát thư báo trước sẽ tiếp tục đâm người. Tổng thống, thủ tướng, bộ trưởng Giáo dục, thủ lĩnh đảng đối lập, nhiều nghị sĩ và các giáo sĩ Do Thái giáo đều lên án vụ đâm người này.

TNL