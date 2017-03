Hai lộ trình của bọn buôn người Thái Lan

Tuy nhiên, đây không phải là nghi can mặc áo vàng. Mẩu ADN của nghi can không trùng khớp với ADN trên chiếc vé nghi can mặc áo vàng bỏ lại.

Theo báo Bangkok Post, cảnh sát đang nghiêng về giả thiết có mối liên quan giữa vụ đánh bom ở Bangkok và bọn đưa người dân tộc Duy Ngô Nhĩ Trung Quốc do bọn Thổ Nhĩ Kỳ cầm đầu. Ngày 3-9, chỉ huy trưởng cảnh sát Somyot Poompunmuang nhận định bọn buôn người không thể đứng ra tổ chức đánh bom mà chúng có thể thuê người khác làm.

Nguồn tin từ Cục Điều tra cho thấy các nghi can đã bị bắt hoặc đang bị truy nã đều có tình tiết liên quan đến các đường dây buôn người dân tộc Duy Ngô Nhĩ. Các đường dây này lấy Thái Lan làm điểm xuất phát đưa người sang Thổ Nhĩ Kỳ.

Các chứng cứ đến nay gồm: Hơn 200 hộ chiếu Thổ Nhĩ Kỳ tại chung cư ở quận Nong Chok, hai nghi can bị bắt đầu tiên có dấu hiệu là người Thổ Nhĩ Kỳ, nghi can Yusufu Mieraili bị bắt ở biên giới đến từ Tân Cương (địa bàn của người dân tộc Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ).

Nguồn tin từ cảnh sát phân tích bọn buôn người ở Thái Lan sử dụng hai lộ trình:

- Người dân tộc Duy Ngô Nhĩ dùng visa du lịch đi máy bay từ Tân Cương sang Thái, sau đó được đón tại hai quận Lat Krabang và Nong Chok để chờ hộ chiếu giả đi Thổ Nhĩ Kỳ.

- Người dân tộc Duy Ngô Nhĩ đi ô tô theo đường bộ đến Myanmar rồi đi tàu vượt biển Andaman đến tỉnh Ranong (miền Nam Thái Lan). Một số tiếp tục đến Bangkok còn số khác sang Malaysia chờ hộ chiếu giả đi Thổ Nhĩ Kỳ.

Nguồn tin cho biết sau khi bắt nghi can thứ ba Kamarudeng Sahoh ở Sungai Kolok (tỉnh Narathiwat, giáp biên giới Malaysia), cảnh sát tìm thấy nhiều hộ chiếu và giấy tờ qua biên giới. Đây là tên chủ chốt trong đường dây buôn người dân tộc Duy Ngô Nhĩ và người dân tộc Rohingya (Myanmar) ở Sungai Kolok. Tên này chuyên làm hộ chiếu giả và đưa người qua biên giới.

Kamarudeng Sahoh (bên trái ảnh) trước kia làm việc cho văn phòng di trú ở tỉnh Narathiwat, sau đó bị sa thải vì làm thẻ căn cước giả. Hắn từng ngồi tù hai năm vì buôn người. Sau vụ đánh bom ở Bangkok, tên này đã giúp đồng bọn trốn qua biên giới từ Sungai Kolok.

TNL