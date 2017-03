Hải Nam điều tàu hải tuần 21 ra biển Đông

Ngày 27-12 tại Philippines, Ngoại trưởng Albert del Rosario thông báo đã chỉ đạo cho đại sứ quán Philippines tại Bắc Kinh xác minh thông tin báo chí Trung Quốc nói Trung Quốc sẽ đầu tư 1,6 tỉ USD phát triển cơ sở hạ tầng ở cái gọi là “TP Tam Sa”, trong đó có xây dựng sân bay và bến tàu.

Theo báo Inquirer (Philippines), ông Albert del Rosario nói ông không tin đây là sự thật vì nếu đúng như vậy thì đã vi phạm nghiêm trọng Tuyên bố ứng xử của các bên ở biển Đông.

Ông cho biết Trung Quốc cũng chưa phản hồi yêu cầu của Philippines về việc giải thích quy định mới cho phép cảnh sát biên phòng tỉnh Hải Nam khám xét tàu nước ngoài ở biển Đông.

Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Voltaire Gazmin thông báo Bộ Quốc phòng đã ký hợp đồng mua ba máy bay trực thăng hải quân AW 109 Power của Công ty AugustaWestland (Ý). Đây là máy bay quân sự đa năng có thể sử dụng cho mục đích vận tải, tìm kiếm cứu hộ, tuần tra…

Bộ Quốc phòng Philippines đã ký hợp đồng mua ba máy bay trực thăng hải quân AW 109 Power với Công ty AugustaWestland (Ý). Ảnh: STAR DEFENSE

Ông cho biết mua trực thăng hải quân là một trong những bước đi cụ thể nhằm hiện đại hóa lực lượng hải quân nói riêng và quân đội nói chung. Ông cũng thông báo Bộ Quốc phòng đã ký hợp đồng mua 60 xe cứu thương chiến trường từ Công ty Kia Motors trị giá 300 triệu peso (152 tỉ đồng VN).

Cùng ngày tại Indonesia, trò chuyện với các phóng viên tại TP Surabaya (tỉnh Đông Java), Đô đốc Agus Suhartono tư lệnh quân đội nhấn mạnh Indonesia sẽ tiếp tục duy trì đàm phán ngoại giao với các nước Đông Nam Á để bảo đảm an ninh ở biển Đông.

Theo báo Antara (Indonesia), Đô đốc Agus Suhartono ghi nhận mặc dù các nước ASEAN và Trung Quốc đã thiết lập Tuyên bố ứng xử của các bên ở biển Đông để giữ gìn an ninh ở biển Đông, tuy nhiên để giải quyết xung đột, các nước cần thiết lập Bộ Quy tắc ứng xử ở biển Đông, trong đó có điều khoản kêu gọi không sử dụng quân đội để giải quyết xung đột.

Trong khi đó tại Trung Quốc, Trung Quốc Nhật Báo (Trung Quốc) ngày 27-12 đưa tin tỉnh Hải Nam đã cử tàu tuần tra đại dương Hải tuần 21 ra biển Đông. Đây là lần đầu tiên tỉnh Hải Nam đưa tàu hải tuần ra biển Đông.

Tàu Hải tuần 21 do Cục An toàn hàng hải tỉnh Hải Nam quản lý. Cục phó Cục Hàng hải (Bộ Giao thông Vận tải) Hoàng Hà cho biết tàu Hải tuần 21 phụ trách giám sát an toàn giao thông hàng hải, điều tra tai nạn hàng hải, phát hiện ô nhiễm môi trường, tìm kiếm và cứu nạn, thi hành các công ước quốc tế.

Tàu Hải tuần 21 được đưa vào sử dụng năm 2002. Tàu dài 93,2 m, có thể di chuyển liên tục trong phạm vi 7.408 km mà không cần tiếp nhiên liệu. Tàu có thể đạt vận tốc tối đa 40,74 km/giờ. Tàu có bãi đáp trực thăng dài 21 m, rộng 11 m.

Ngày 27-12, tướng David Hurley tổng tham mưu trưởng quân đội Úc cho biết các lãnh đạo quân đội Úc và Trung Quốc đang thảo luận kế hoạch tập trận chung. Theo báo The Australian (Úc), ông không đề cập đến địa điểm tập trận nhưng khẳng định cuộc tập trận có thể có Mỹ tham gia vì mục đích tập trận nhằm hợp tác bảo vệ an ninh trong khu vực. Ông cho biết Úc, Indonesia và Mỹ cũng sẽ sớm tổ chức tập trận cứu trợ thảm họa. Ông nói Úc muốn xây dựng quan hệ quân sự vững mạnh với các nước trong khu vực, trong đó có Trung Quốc.

