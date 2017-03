Hai nàng công chúa Arập bị cấm cung trong cả thập kỷ

“Chúng tôi đang cạn dần đồ ăn nước uống. Chúng tôi đang trong chế độ sinh tồn. Chúng tôi đã ăn một số đồ ăn hết hạn. Ăn tất cả những gì có thể tìm thấy" - các công chúa Sahar và Jawaher Al Saud, con gái vua Saudi Arabia là Abdullah nói với RT.Hai chị em đã bị giam lỏng tại hai dinh thự nằm trong quần thể nhà ở của hoàng gia ở thành phố Jeddah cùng hai chị khác của họ là Maha và Hala. Hai chị gái có độ tuổi từ 38-42 và ít nhất 1 người bị các vấn đề về tâm lý.“Chúng tôi muốn biết mình đang bị buộc tội gì. Chúng tôi muốn biết... Chuyện này được xem là hành động giam cầm và nó bất hợp pháp ở bất kỳ nơi nào trên thế giới. Đây là sự lạm dụng" - Sahar và Jawaher nói.Hai công chúa cho biết họ đang chờ các tổ chức quốc tế hành động khi biết tình cảnh của mình. “Chúng tôi đang chờ tiếng nói của cộng đồng quốc tế, của những người bênh vực nhân quyền và chúng tôi kêu gọi các tổ chức nhân quyền tới để buộc đức vua và các con trai ông phải chịu trách nhiệm" - Sahar và Jawaher nói với RT.Trước đó, trong các cuộc phỏng vấn hiếm hoi với báo chí, hai chị em cho biết họ không có hộ chiếu, thẻ căn cước và đức vua cũng cấm không cho bất kỳ người đàn ông nào kết hôn với các cô.Tại cuộc phỏng vấn với New York Post vào tháng 4, hai chị em chia sẻ rằng họ bị mất nước và phòng của họ đầy rệp. Chưa hết, điện và nước thi thoảng bị cắt, có lúc kéo dài tới hàng ngày hoặc hàng tuần.Theo mẹ đẻ của hai công chúa là Alanoud Al-Fayez, người kết hôn với Abdullah vào những năm 1970 khi mới 15 tuổi, các con bà chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.“Các con tôi đã nói chuyện về việc lái xe. Thật hài hước... phụ nữ ở Saudi Arabia cần nhiều thứ hơn là lái xe, họ cần có quyền lợi của mình trước" - Al-Fayez nói - "Các con tôi đã bị đối xử tàn tệ về tinh thần, một số bị lạm dụng về thể xác, đôi khi do cha đẻ và các anh thực hiện."Abdullah, người có hơn 30 vợ và hơn 40 con, đã ly hôn AlFayez trong những năm 1980. Năm 2001, bà rời tới sống ở London. Trong năm 2002, chưa đầy 1 năm kể từ khi Al-Fayez trốn đi, Abdullah bắt đầu hành hạ các con gái. Hai công chúa nói với mẹ rằng bố đẻ đã đánh thuốc vào đồ ăn, nước uống để họ phải ngoan ngoãn vâng lời, khi họ bắt đầu phản đối việc phụ nữ bị bắt giữ trái phép, bị giam vào trại tâm thần.Tháng 3 năm nay, Al-Fayez đã đề nghị Tổng thống Mỹ Barack Obama, người đã tới thăm thủ đô Riyadh ở Saudi, giúp giải cứu các con gái. "Các con tôi cần được cứu và được trả tự do ngay lập tức" - bà nói.Tuy nhiên chính quyền Saudi Arabia đã bác bỏ các cáo buộc nêu trên. Họ nói rằng hai công chúa được tự do đi lại trong Jeddah, chừng nào họ vẫn có vệ sĩ hộ tống.Hiện nay phụ nữ ở Saudi Arabia không thể tới trường, đi du lịch, mở cửa hàng kinh doanh hoặc đi chữa bệnh mà không được nam giới đồng ý. Đây cũng là nước duy nhất trên thế giới cấm phụ nữ lái xe.Ít người có ý định chống lại những quy định này và chúng cũng hiếm khi thành công. Cuộc chống đối mới nhất nhằm vào lệnh cấm phụ nữ lái xe diễn ra hồi tháng 10 năm ngoái, khi có 60 nhà hoạt động cố tình tham gia lái xe. Ít nhất 16 người phụ nữ đã bị cảnh sát chặn lại và bị phạt. Rất nhiều giáo sĩ Hồi giáo ở Saudi đã lên án cuộc chống đối./.

Theo vietnamplus