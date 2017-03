Hải quân Mỹ tính tuần tra biển Đông mỗi quý hai lần

“Chúng tôi dự kiến sẽ tuần tra khoảng hai lần mỗi quý hoặc nhiều hơn thế một chút” - hãng tin Reuters dẫn lời quan chức quốc phòng Mỹ giấu tên nói.

“Đó là một tần suất phù hợp để khiến việc tuần tra diễn ra thường xuyên nhưng không gây tức mắt. Nó phù hợp với ý định nhằm thực thi thường xuyên quyền tự do hàng hải theo luật pháp quốc tế và để nhắc nhở Trung Quốc và các nước khác về lập trường của chúng tôi” - vị quan chức này nói.



Hải quân Mỹ tham gia diễn tập huấn luyện y tế trên boong tàu khu trục USS Lassen của Mỹ cùng với trực thăng MH-60R Seahawk ở Biển Đông. (Ảnh: Reuters)

Phó cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Ben Rhodes hôm 2-11 cũng cho hay quân đội Mỹ sẽ tiếp tục chứng tỏ cam kết đối quyền tự do hàng hải trong khu vực. “Có lợi ích của chúng tôi ở đó. Điều đó chứng tỏ rằng chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì nguyên tắc tự do hàng hải” - ông Rhodes tuyên bố tại một sự kiện do tờ Defence One chủ trì.

Bình luận của ông Rhodes được đưa ra một tuần sau khi Mỹ điều tàu khu trục có tên lửa dẫn đường US Lassen áp sát một đảo nhân tạo do Trung Quốc bồi đắp trái phép ở biển Đông hôm 27-10.

Theo Reuters, ông Rhodes cho hay mục tiêu là thiết lập một khung ngoại giao nhằm giải quyết vấn đề biển Đông. Phó Đô đốc John Aquilino, Phó tham mưu trưởng hải quân Mỹ phụ trách hoạt động, kế hoạch và chiến lược, từ chối tiết lộ thời điểm diễn ra cuộc tuần tra tiếp theo.

Bộ trưởng Quốc phòng Ash Carter có thể sẽ thăm một tàu hải quân Mỹ trong chuyến thăm châu Á sắp tới nhưng dự kiến ​​sẽ không lên bất kỳ tàu thực hiện hoạt động thể hiện tự do hàng hải nào, các quan chức quốc phòng Mỹ cho biết.