Hải quan Nga soi kỹ… giới tính trên hộ chiếu

Lý do: Một lỗi trên hộ chiếu đã biến ông khách đó thành một… phụ nữ!

Thế là một kỳ nghỉ hè bị mất đứt với 2.500 euro tan thành mây khói và một tấm hộ chiếu phải mang đi… làm lại! Đó là kỷ niệm để đời của một du khách người Pháp tên là Benoît từ Grenoble (tỉnh Isère) sang Nga du lịch. Ông và vợ đã khởi hành vào đầu tháng 7 vừa qua cho một chuyến đi Nga kéo dài tám ngày, thế nhưng hai vợ chồng đã bị chặn ngay tại sân bay Pulkovo của thành phố Saint Petersburg, rồi sau đó bị trả về Paris.

Ông đã kể lại toàn bộ sự việc như sau: “Khi tôi trình hộ chiếu của mình ra cho hải quan sân bay Nga, ông ấy nhìn lên nhìn xuống khuôn mặt tôi và tỏ vẻ rất ngạc nhiên. Ông ấy quan sát tôi như thế một lúc, rồi với vẻ sửng sốt, ông ấy gọi sếp của mình đến trao đổi gì đó, sau cùng ông ấy nói với tôi bằng tiếng Anh: “You have to go back” (ông phải quay về nước). Thật vậy, hộ chiếu của tôi có sai. Tại phần ghi giới tính, người ta in chữ “F” (nữ) thay vì chữ “M” (nam). Sau đó, tôi đã cố sức giải thích rằng đó là một sơ sót khi làm hộ chiếu, tôi cũng đã trình ra giấy tờ tùy thân để chứng minh tôi thật sự là nam nhưng nhân viên hải quan kia dường như không thèm nghe tôi nói gì cả.

Sau đó, có một nữ nhân viên của hãng hàng không Lufthansa, hãng mà tôi đang đi, đến gặp tôi và giải thích rằng tôi phải quay về Paris. Sự việc diễn ra rất nhanh đến nỗi tôi không có thời gian để kịp suy nghĩ xem chuyện gì đang xảy ra. Nhân viên tại đây cũng bảo tôi biết là tôi cũng không thể nghỉ qua đêm tại sân bay này được.

Rồi còn một rắc rối nữa, đó là vợ tôi. Cô ấy đã qua được khâu kiểm tra hải quan sân bay trước khi tôi bị giữ lại. Sau khi bị chặn lại, tôi muốn báo cho cho vợ tôi biết là tôi bị trả về Pháp nhưng cô nhân viên hãng Lufthansa đã từ chối thông báo trên micro. Kết quả là vợ tôi không biết chuyện gì đã xảy ra đối với tôi. Tệ hơn nữa, khi vợ tôi quay lại quầy hải quan để hỏi tôi đang ở đâu thì nhân viên hải quan giả vờ như không hiểu tiếng Anh! Vợ tôi đã phát khóc vì hoảng sợ. Cuối cùng, có mấy tiếp viên của một hãng hàng không khác đã đưa vợ tôi đến quầy của hãng Lufthansa và tại đây người ta đã báo cho vợ tôi biết là tôi đang trên đường quay trở lại Paris. Thế là cô ấy đã phải bấm bụng bỏ ra 1.000 euro để mua vé về theo tôi. Tôi đã gặp lại vợ tôi 2 tiếng rưỡi sau khi tôi xuống phi trường Charles-de-Gaulle”.

TƯỜNG NGUYỄN (Theo Libération)