Hai tên định đánh bom cuối năm ở Bỉ đã bị bắt

Mục tiêu của chúng là các địa điểm tiêu biểu và cảnh sát. Các văn phòng cảnh sát đã nâng mức cảnh báo (ảnh).

Trong hai ngày 27 và 28-12, cảnh sát đã mở chiến dịch khám xét tại vùng Brussels, tỉnh Flemish Brabant và tỉnh Liège, sau đó bắt giữ hai nghi can nêu trên. Báo Le Soir (Bỉ) đưa tin hai nghi can đã bị truy tố về tội tham gia hoạt động của tổ chức khủng bố và âm mưu tấn công.





Hai tên này thuộc một toán khủng bố, trong đó có một tên làm tổ trưởng và phụ trách tuyển mộ người. Cảnh sát không tìm thấy vũ khí hay chất nổ nhưng có thiết bị tin học, quần áo kiểu quân sự và dụng cụ tuyên truyền cho Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Cơ quan công tố liên bang khẳng định các vụ bắt giữ không liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Pháp tối 13-11.

Trong khi đó tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, AFP đưa tin ngày 29-12, một bị can có liên hệ với Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã bị truy tố bảy tội gồm âm mưu đặt bom ở giải đua xe Thể thức 1 tại thủ đô Abu Dhabi, cửa hàng, xe buýt chở du khách nước ngoài, âm mưu tấn công căn cứ Mỹ và các quan chức chính phủ. Bị can bị bắt hôm 21-11-2014.

Hồi tháng 7, vợ bị can tên Alaa al-Hashemi, 30 tuổi đã bị xử bắn vì y đã dùng dao làm bếp giết chết một nữ giáo viên Mỹ trong nhà vệ sinh một trung tâm thương mại ở Abu Dhabi hôm 1-12-2014. Bị cáo khai nhận còn định đặt bom tại nhà một bác sĩ người Mỹ gốc Ai Cập.