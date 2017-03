Hai thủ lĩnh khủng bố bị tiêu diệt

Phá đường dây in tiền giả Ngày 12-8, Tổng cục Cảnh sát Liên bang Nga thông báo đã phá một tổ chức in tiền giả lớn nhất lịch sử Nga. Cảnh sát đã phá bốn dây chuyền sản xuất tiền giả (máy in, thiết bị quét, mực màu, khuôn). trong đó có hai dây chuyền ở Moscow, bắt giữ 12 tên, tịch thu hơn 16 triệu rúp tiền giả (96 tỉ đồng VN), vũ khí, con dấu giả các đơn vị biên phòng, mở hơn 1.000 vụ án hình sự liên quan đến bọn tiêu thụ tiền giả. Tổ chức này in tiền 5.000 và 1.000 rúp và đôla Mỹ, đưa ra thị trường mỗi tháng 50 triệu rúp (300 tỉ đồng VN), tiêu thụ tiền qua mạng lưới ở miền Trung, vùng Tây Bắc, Siberia, Privolga của Nga và các nước cộng hòa phía Nam Liên bang Nga. Một phần được chi cho các tổ chức khủng bố ở Bắc Caucasus. Tiền giả có chất lượng rất tốt, đạt 90% mức độ bảo vệ, khó nhận dạng tiền giả bằng mắt thường. ĐỖ NGUYÊN THIỀU (Theo Interfax)