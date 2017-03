Hamas bắt giữ cá heo 'gián điệp' từ Israel

Israel hiện sở hữu một hạm đội tàu ngầm mang tên "Cá heo". Tuy nhiên, “cá heo” mà Hamas vừa bắt giữ không phải chiếc tàu ngầm, mà đích thực là một con cá heo.



Các hãng tin khác của Israel cho hay các tay súng Hamas phát hiện các chú cá heo được trang bị các "thiết bị gián điệp", trong đó có cả máy quay phim. Tuy nhiên, những lời khẳng định này lại không xuất hiện trên trang Twitter của Hamas.

Đài phát thanh IDF cho biết các chú cá heo đã được điều động để làm gián điệp cho Mossad, cơ quan tình báo của Israel. Ngay sau đó, một trong số đó đã bị "các đơn vị hải quân của lữ đoàn quân sự Hamas bắt giữ ngoài khơi bờ biển Gaza".



Nhóm Hamas đã bắt giữ các chú cá heo nghi là gián điệp của Israel

Tờ The Times of Israel tuyên bố nước này đã từng bị tố cáo do sử dụng động vật để thực hiện các nhiệm vụ gián điệp.

Tờ báo này dẫn chứng một vài năm trước đây, giới truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đã phát hiện ra các chú chim được trang bị các thiết bị theo dõi từ trường đại học của Israel.

Trong năm 2010, một quan chức Ai Cập cho biết một số các con cá mập do Israel kiểm soát có khả năng đã tấn công vào các khách du lịch ở Biển Đỏ.