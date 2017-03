Hàn Quốc báo động, chính phủ Nhật họp khẩn

Ông chỉ thị mọi quan chức chính phủ không nghỉ phép, không đi du lịch và sẵn sàng liên lạc với cơ quan. Ông đã kêu gọi người dân bình tĩnh làm việc bình thường.

Chính phủ chỉ thị các sứ quán Hàn Quốc ở nước ngoài sẵn sàng đối phó tình huống bất trắc. Bộ Tài chính đã họp để đánh giá sự kiện Chủ tịch Kim Jong-il từ trần ảnh hưởng gì đến kinh tế Hàn Quốc.

Bộ Tổng tham mưu liên quân đã đặt quân đội trong tình trạng báo động cao và cho biết có thể tăng mức báo động chiến đấu từ mức bốn lên mức ba, tăng mức báo động giám sát CHDCND Triều Tiên từ mức ba lên mức hai. Hàn Quốc cũng đã yêu cầu quân đội Mỹ tăng cường giám sát bằng vệ tinh và máy bay.

Nhật không thiết lập quan hệ ngoại giao với CHDCND Triều Tiên nhưng có phản ứng chừng mực, thậm chí ngoài mong đợi. Chính phủ Nhật đã gửi lời chia buồn đến CHDCND Triều Tiên và hy vọng tình hình này không dẫn đến hậu quả tiêu cực cho hòa bình và ổn định ở bán đảo Triều Tiên.

Song song theo đó, chính phủ Nhật đã họp an ninh khẩn cấp. Thủ tướng Yoshihiko Noda hủy bỏ bài diễn văn phải đọc vào trưa 19-12 ở Tokyo để trở về văn phòng. Ông cho biết Nhật đã phối hợp chặt chẽ với Mỹ, Hàn Quốc, Trung Quốc để chuẩn bị mọi diễn biến bất thường. Ông đã chỉ thị tăng cường thông tin tình báo đối với CHDCND Triều Tiên. Bộ trưởng Quốc phòng Yasuo Ichikawa đã yêu cầu các tư lệnh tập hợp thông tin và cảnh giác cao độ.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã gửi lời chia buồn và tin tưởng khả năng đoàn kết của nhân dân CHDCND Triều Tiên. Cờ ở Đại sứ quán CHDCND Triều Tiên tại Bắc Kinh đã được hạ xuống. Trang web của Tân Hoa xã (Trung Quốc) ngày 19-12 chạy dòng tít lớn màu đen: “Chủ tịch CHDCND Triều Tiên Kim Jong-il qua đời”.

Nhà Trắng Mỹ phát thông cáo với lời lẽ dè dặt. Thông cáo cho biết Mỹ đang theo dõi sát sao thông tin và quan tâm đến tình hình ổn định ở bán đảo Triều Tiên, tự do và an ninh của các đồng minh. Tổng thống Obama đã điện đàm với Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak. Ông tiếp tục khẳng định cam kết của Mỹ về bảo đảm ổn định ở bán đảo Triều Tiên và an ninh của Hàn Quốc.

Nghị sĩ Don Manzullo, chủ tịch Tiểu ban Đông Á của Hạ viện Mỹ, nhận định lạc quan đây là bước ngoặt mở ra một chương mới cho CHDCND Triều Tiên. Ngoại trưởng Anh William Hague cũng tuyên bố tương tự. Ông kêu gọi CHDCND Triều Tiên nối lại đàm phán về hạt nhân.

Sáng 19-12, ngoài nỗi lo về khủng hoảng nợ châu Âu, các thị trường chứng khoán ở châu Á bắt đầu phiên giao dịch đầu tuần với các chỉ số đều đỏ do sự kiện Chủ tịch Kim Jong-il từ trần và phản ứng bất an của Hàn Quốc và Nhật. Chứng khoán Hàn Quốc giảm 3,1%.

HOÀNG DUY - ĐĂNG KHOA (Theo AFP, AP, Reuters, Yonhap)