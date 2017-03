Hàn Quốc công bố tên lửa mới

Ngày 1-10, nhân kỷ niệm 65 năm ngày thành lập quân đội, Hàn Quốc đã tổ chức một cuộc duyệt binh lớn nhất trong 10 năm qua tại căn cứ không quân Seoul ở thủ đô Seoul để tưởng nhớ các binh sĩ hy sinh vì đất nước. Trên lễ đài có mặt Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel và Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ Martin Dempsey đang thăm Hàn Quốc.

Theo hãng tin Yonhap (Hàn Quốc), đáng chú ý trong các vũ khí tham gia lễ duyệt binh là các loại tên lửa do Hàn Quốc tự sản xuất như tên lửa đạn đạo Hyunmoo-2 đạt tầm bắn 500 km, tên lửa hành trình Hyunmoo-3 đạt tầm bắn 1.500 km.

Đây là lần đầu tiên Hàn Quốc công bố tên lửa hành trình Hyunmoo-3 trước công chúng. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc từng tuyên bố tên lửa Hyunmoo-3 có thể đánh trúng chính xác cửa sổ trụ sở Tổng hành dinh quân đội CHDCND Triều Tiên.

Tên lửa Hyunmoo-2 và Hyunmoo-3 trong lễ duyệt binh tại Seoul ngày 1-10. Ảnh: REUTERS

Tại lễ duyệt binh, Hàn Quốc cũng đã giới thiệu các loại tên lửa hạm đối hạm, hạm đối không và hàng loạt ngư lôi tự sản xuất có khả năng phóng đi từ tàu chiến và tàu ngầm. Tham gia lễ duyệt binh còn có tên lửa Spike do Israel sản xuất có khả năng tấn công chính xác các căn cứ ngầm của CHDCND Triều Tiên nhờ hệ thống dẫn đường từ vệ tinh. Tên lửa này đã được triển khai ở các đảo biên giới phía tây Hàn Quốc.

Về không quân, Hàn Quốc huy động các máy bay tiêm kích F-15K, KF-16 và nhiều loại máy bay chiến đấu khác.

Phát biểu tại lễ duyệt binh, Tổng thống Park Geun-hye nhận định tình hình an ninh trên bán đảo Triều Tiên và Đông Á đang rất nghiêm trọng vì CHDCND Triều Tiên cố chấp theo đuổi phát triển vũ khí hạt nhân.

Bà cho biết Hàn Quốc sẽ phát triển năng lực tấn công phủ đầu và hệ thống phòng thủ tên lửa vững mạnh nhằm ngăn chặn các mối đe dọa từ CHDCND Triều Tiên và vô hiệu hóa tác dụng vũ khí hạt nhân của nước này.

Bà nhấn mạnh bên cạnh việc duy trì vững chắc hệ thống phòng thủ chung Hàn-Mỹ, Hàn Quốc sẽ bảo đảm năng lực chống vũ khí hủy diệt hàng loạt như hệ thống phòng thủ tên lửa và phòng không Hàn Quốc, hệ thống “tiêu diệt chuỗi” (có vệ tinh do thám và máy bay trinh sát không người lái tham gia). Các hệ thống này có khả năng phát hiện, tấn công phủ đầu và tiêu diệt tên lửa đạn đạo và vũ khí hạt nhân mà CHDCND Triều Tiên chuẩn bị sử dụng để tấn công Hàn Quốc.

Bà nhấn mạnh mỗi binh sĩ phải ý thức đang gánh trên vai vận mệnh đất nước và sự nghiệp thống nhất bán đảo Triều Tiên.

Sau lễ duyệt binh chính thức, các binh sĩ và các thiết bị quân sự mặt đất tham gia diễu hành ở khu trung tâm thủ đô Seoul.

Nhận định về lễ duyệt binh, chuyên gia an ninh Lee Daewoo tại Viện nghiên cứu Sejong (Hàn Quốc) cho rằng Hàn Quốc muốn phô diễn sức mạnh và muốn chứng tỏ Hàn Quốc đủ năng lực trừng phạt CHDCND Triều Tiên. Ông dự báo Bình Nhưỡng sẽ có phản ứng mạnh mẽ với động thái này của Hàn Quốc.

Cùng ngày, phát biểu với báo chí tại Seoul, tướng James Thurman, tư lệnh lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc, ghi nhận quân đội Hàn Quốc cần cải thiện năng lực phòng thủ tên lửa và an ninh mạng nhằm bảo vệ đất nước tốt hơn trước các mối đe dọa thường trực từ Bình Nhưỡng, đặc biệt là hệ thống tên lửa tầm xa Bình Nhưỡng bố trí gần biên giới. Ông cho biết Mỹ đang hợp tác với Hàn Quốc cải thiện các chương trình do thám, trinh sát, tình báo và an ninh mạng của Hàn Quốc.

Hãng tin Yonhap ngày 30-9 dẫn nguồn tin quân sự Hàn Quốc cho biết vào tuần sau, tàu sân bay USS George Washington (Mỹ) sẽ đến cảng Busan (Hàn Quốc) để tham gia tập trận với hải quân Hàn Quốc từ hai đến ba tuần. Nguồn tin cho biết trong nội dung tập trận có các bài tập chống tàu ngầm.11.000 binh sĩ, 190 thiết bị quân sự mặt đất cùng 120 máy bay tham gia lễ duyệt binh tại Seoul ngày 1-10.

LÊ LINH