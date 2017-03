Hàn Quốc phát triển tên lửa chống hạm

Theo Tân Hoa xã (Trung Quốc), ngày 16-8, Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã phát thông cáo bác bỏ thông tin cho rằng Pakistan đã chuyển giao cho Trung Quốc các mảnh vỡ máy bay trực thăng UH-60 Black Hawk chở đội biệt kích Mỹ rơi trong điệp vụ tiêu diệt Bin Laden ngày 2-5. Trước đó, báo Financial Times của Anh cho biết các nhà quân sự Trung Quốc đã được Pakistan cho phép xem mảnh vỡ trực thăng nhằm nghiên cứu công nghệ tàng hình. Cơ quan tình báo Pakistan cũng đã bác bỏ thông tin này. H.DUY _______________________________________ 150 km là tầm bắn tối đa của tên lửa hạm chống hạm Haesung (Sao Siển) do Hàn Quốc chế tạo. Hiện thời hải quân Hàn Quốc đang sử dụng tên lửa chống hạm này và tên lửa chống hạm Harpoon do Mỹ chế tạo có tầm bắn tương tự. Cả hai loại tên lửa đều bay chậm hơn vận tốc âm thanh, có thể bị tên lửa đối không tầm ngắn hoặc súng máy bắn chặn.