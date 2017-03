Hàn Quốc rút công dân khỏi khu công nghiệp Kaesong

Hãng tin Reuters đưa tin ngày 26-4, Bộ Thống nhất Hàn Quốc đã kêu gọi tất cả công dân Hàn Quốc trong khu công nghiệp liên Triều Kaesong trở về nước vì lý do an toàn. Bộ trưởng Ryoo Kihl-Jae đã yêu cầu CHDCND Triều Tiên bảo đảm an toàn cho các công dân Hàn Quốc và bảo vệ lợi ích của các doanh nghiệp Hàn Quốc trong khu công nghiệp Kaesong.

Hôm trước đó, Bộ Thống nhất Hàn Quốc đã tuyên bố Hàn Quốc muốn đàm phán giữa chính phủ hai miền Triều Tiên về khu công nghiệp liên Triều Kaesong và ra tối hậu thư trước ngày 26-4 Triều Tiên phải trả lời. Triều Tiên đã bác bỏ đề nghị của Hàn Quốc.

Trong khi đó, trong chuyến thăm Nhật ngày 26-4, tướng Martin Dempsey, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, cam kết sẽ hợp tác chặt chẽ với Nhật về quốc phòng để đối phó với các mối đe dọa trong khu vực. Ông nói quân đội Mỹ đã sẵn sàng trả đũa mọi tình huống khiêu khích của Triều Tiên.

Tân Hoa xã cho biết tuyên bố nêu trên được đưa ra sau khi tướng Martin Dempsey gặp Bộ trưởng Quốc phòng Itsunori Onodera và Tổng tham mưu trưởng lực lượng phòng vệ Shigeru Iwasaki (bên phải ảnh).

Trong bài phát biểu tại Viện Nghiên cứu Quốc phòng ngày 26-4, tướng Martin Dempsey khẳng định Mỹ là đối tác hiệu quả đối với các đồng minh trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, quân đội Mỹ đã đổ bộ ở Nhật cách đây hơn 200 năm và sẽ không bao giờ ra đi. Ông nhấn mạnh Mỹ sắp can thiệp hơn nữa vào các vấn đề khu vực, không chỉ ở Bắc Á mà còn ở Đông Nam Á và các nơi khác. Hôm 25-4, tướng Martin Dempsey cũng đã tuyên bố Mỹ sẽ bảo vệ Nhật khi ghé qua Bắc Kinh.

H.DUY