Hàn Quốc sẵn sàng đàm phán với CHDCND Triều Tiên

Ông nhấn mạnh CHDCND Triều Tiên cần thể hiện thái độ nghiêm túc trong đối thoại thông qua hành động cụ thể. Ông nói: “Vũ khí hạt nhân và chủ nghĩa phiêu lưu quân sự phải được chấm dứt. Miền Bắc hướng đến hòa bình và hợp tác không chỉ bằng những lời hoa mỹ mà cần có thiện chí”.

Ông so sánh sự kiện CHDCND Triều Tiên pháo kích đảo Yeonpyeong hôm 23-11-2010 với vụ nước Mỹ bị tấn công khủng bố ngày 11-9-2001 và coi đó như một cơ hội đánh thức tinh thần cảnh giác an ninh cũng như chất keo gắn kết người dân Hàn Quốc. Ông kêu gọi nhân dân Hàn Quốc đoàn kết vì đây là cách bảo vệ an ninh tổ quốc tốt nhất đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế nỗ lực hơn nữa để thuyết phục CHDCND Triều Tiên thay đổi cách hành xử.

Thông điệp của Tổng thống Lee Myung-bak làm tăng thêm hy vọng phá băng mối quan hệ liên Triều. Hôm 1-1, ba tờ báo hàng đầu của CHDCND Triều Tiên đã đăng xã luận nêu CHDCND Triều Tiên kêu gọi thắt chặt quan hệ hơn nữa với Hàn Quốc để giải trừ vũ khí hạt nhân ở bán đảo Triều Tiên. Đặc phái viên Mỹ về chính sách đối với CHDCND Triều Tiên Stephen Bosworth sẽ công du Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật từ ngày 3 đến 7-1.

ĐỨC LONG (Theo Yonhap, Korea Times, JoongAng Daily)