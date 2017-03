Hàn Quốc vẫn kiên quyết tập trận

Do một phi đội máy bay ném bom chiến lược B-52 của Mỹ từ đảo Guam đã bay suốt ngày 5-2 trên đảo Jikdo ở phía tây bán đảo Triều Tiên nhằm huấn luyện tấn công hạt nhân. Hãng tin Yonhap (Hàn Quốc) dẫn nguồn tin quân sự Hàn Quốc cho biết chỉ có một chiếc B-52 của Mỹ xuất kích huấn luyện trong khuôn khổ chương trình huấn luyện đã được quân đội Mỹ ấn định.

Chiều cùng ngày, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo bác bỏ yêu cầu dừng hai cuộc tập trận Giải pháp then chốt (Key Resolve) và Đại bàng non (Foal Eagle) do Mỹ và Hàn Quốc phối hợp tiến hành. Người phát ngôn nhận định hai cuộc tập trận này mang tính chất phòng thủ và đã triển khai hằng năm.

Cuộc tập trận Giải pháp then chốt bắt đầu vào tuần cuối tháng này và kéo dài hai tuần trong khi cuộc tập trận Đại bàng non sẽ khởi động vào đầu tháng 3 cho đến giữa tháng 4.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc tuyên bố trong năm nay Hàn Quốc sẽ củng cố quan hệ đối tác chiến lược với Mỹ và Trung Quốc nhằm ngăn cản CHDCND Triều Tiên khiêu khích quân sự. Đối với Mỹ, Hàn Quốc sẽ tổ chức các cuộc họp cấp cao, trong đó có hội nghị thượng đỉnh giữa hai tổng thống và hội nghị các bộ trưởng Quốc phòng và Ngoại giao. Đối với Trung Quốc, Hàn Quốc sẽ tổ chức đối thoại chiến lược.

TNL