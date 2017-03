Hãng hoạt hình nổi tiếng DreamWorks được mua lại với giá 3,8 tỉ USD

Theo REUTERS, việc mua lại sẽ thêm những thương hiệu trẻ em nổi tiếng vào thư viện phim của Universal như Shrek, How to Train Your Dragon và Kung Fu Panda và nó có thể được dùng để khai thác cho công viên đang ngày phát triển của họ và kinh doanh sản phẩm tiêu dùng.



Universal Pictures của Comcast tìm thấy thành công với những bộ phim gia đình bom tấn như Despicable Me và Minions. Thỏa thuận này sẽ làm tăng danh mục đầu tư của họ.

Nền kinh doanh truyền hình đang phát triển của DreamWorks cũng là một lợi ích cho Universal - nhà phân tích Wall Street cho biết. DreamWorks cung cấp chương trình gốc cho các dịch vụ trực tuyến Netflix và các nền tảng kỹ thuật số khác đang háo hức cho phần nội dung vì số lượng người xem truyền hình trưc tuyến ngày càng tăng.

"Đó là một chiến lược hợp lý” - nhà phân tích MoffettNathanson Craig Moffett nói.

Ngoài các thương hiệu được tạo ra như Shrek, DreamWorks còn sở hữu quyền nhân vật mang tính biểu tượng như Lassie và con ma thân thiện Casper mà họ mua lại của Classic Media trong năm 2012.

"Có rất nhiều cơ hội cho họ tạo ra nội dung thú vị từ những thương hiệu đó và kiếm tiền từ chúng" - ông Moffett nói.



NBC và Comcast, biểu tượng được trưng bày trên tầng 30 của trung tâm thương mại Rockefeller , trước đây gọi là tòa nhà GE, ở Midtown Manhattan ở New York ngày 1-7-2015. (Hình ảnh: REUTERS / Brendan McDermid/files)

Comcast, các nhà phân phối cáp lớn nhất tại Mỹ, đã liên tục thúc đẩy quyền sở hữu nội dung và đầu tư mở rộng kinh doanh công viên theo chủ đề của họ, định vị chính họ như một tập đoàn đa dạng cạnh tranh với Disney.

Cổ phiếu của hãng DreamWorks đã tăng gần 50% trong sáu tháng qua tăng đến 24%, đạt 39,95 USD vào hôm thứ Năm (28-4).

Giám đốc điều hành Jeffrey Katzenberg sẽ trở thành chủ tịch của DreamWorks New Media, trong đó bao gồm các lợi ích sở hữu của công ty trong công ty công nghệ NOVA và truyền hình Awesomeness, một studio cho thiếu niên để đào tạo các ngôi sao của YouTube Alphabet Inc và các nền tảng kỹ thuật số khác. Katzenberg cũng sẽ phục vụ như một nhà tư vấn cho NBCUniversal.

DreamWorks Animation đã được tách ra từ DreamWorks vào năm 2004. Hãng phim được thành lập vào năm 1994 bởi Katzenberg, Steven Spielberg và David Geffen.

Xưởng phim hoạt hình này gặp khó khăn trong những năm gần đây khi thị trường cho các bộ phim của trẻ em trở nên đông đúc. Trong năm 2015, hãng này phải cắt một phần năm lực lượng lao động và giảm số lượng phim từ ba bộ phim một năm xuống còn hai. Năm nay, công ty đã có kết quả khả quan với Kung Fu Panda 3.

DreamWorks Animation trước kia đã có lần suýt bị mua lại. Trong năm 2014, công ty đã tổ chức cuộc đàm phán về khả năng bán xưởng phim cho công ty thông tin và truyền thông Nhật Bản Softbank Corp, một nguồn thông tin của vấn đề cho Reuters biết vào thời điểm đó.

Cuối năm 2014, toymaker Hasbro Inc tổ chức các cuộc đàm phán sơ bộ để mua lại DreamWorks Animation, theo một nguồn tin tại thời điểm đó. Các cuộc đàm phán chính thức kết thúc một vài ngày sau đó khi hội đồng quản trị của Hasbro bị từ chối.