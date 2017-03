Hàng không thế giới đồng loạt hủy chuyến bay đến vùng dịch có Ebola

Kenya Airways là hãng hàng không mới nhất tuyên bố ngừng bay đến Liberia và Sierra Leone - hai quốc gia có bệnh nhân nhiễm virus Ebola sau lời kêu gọi của Bộ trưởng Y tế Kenya.

Trước đó, hàng loạt các hãng hàng không từng hoạt động thường xuyên trong khu vực như British Airways của Anh, Air Côte d’Ivoire, Arik Air của Nigeria, ASKY Airlines của Togo, Emirates Airlines cũng đã hủy hàng trăm chuyến bay đến ba nước Guinea, Liberia và Sierra Leone.

Đến ngày 22/8, các hãng đã hủy một phần ba lượng chuyến bay quốc tế đến các nước Tây Phi. Theo số liệu của OAG, một nhà cung cấp số liệu hàng không, trong số 590 chuyến bay thường lệ hàng tháng đến Guinea, Liberia và Sierra Leone, có 216 chuyến đã bị hủy. Riêng tại Nigeria, nơi 14 ca bệnh nhân nhiễm virus Ebola được phát hiện, các chuyến bay đi và đến quốc gia này không bị ảnh hưởng.

Do hủy chuyến, nhiều người nước ngoài muốn rời các quốc gia có dịch Ebola cũng không thể. Đồng thời thực phẩm chuyển đến những nước này cũng khó đi được bằng đường không.

Nhân viên y tế của Kenya kiểm tra sức khỏe của hành khách ở sân bay Nairobi trước khi họ lên máy bay. Ảnh:EPA

Động thái của các hãng đi ngược với kêu gọi của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Trước nguy cơ nền kinh tế của các quốc gia nói trên bị ảnh hưởng, đồng thời do tình trạng thiếu lương thực ngày một nghiêm trọng, WHO đã kêu gọi các hãng tiếp tục duy trì chuyến bay đến khu vực Tây Phi, đồng thời khẳng định họ không khuyến khích bất cứ lệnh cấm đi lại hay giao thương quốc tế nào.

Hãng hàng không Air France của Pháp cho biết họ chưa ngừng chuyến bay. Các hành khách từ Guinea, Sierra Leone và Nigeria trước khi lên chuyến bay chỉ cần thực hiện kiểm tra thân nhiệt. "Hành khách chỉ nhận thẻ lên tàu bay khi không có biểu hiện nhiễm bệnh", một người phát ngôn của hãng nói. Các hãng không hủy chuyến khác cũng áp dụng biện pháp tương tự.

Tuy nhiên, nhiều thành viên phi hành đoàn của Air France đã từ chối phục vụ trên các chuyến bay đến và đi từ các quốc gia có bệnh nhân nhiễm Ebola. Điều này khiến nhiều người lo rằng hãng hàng không Pháp cũng sẽ dừng bay.

Brussels Airlines, hãng hàng không châu Âu duy nhất có chuyến bay đến cả ba nước đang có bị ảnh hưởng bởi virus Ebola, cho biết họ sẽ tiếp tục bay. Còn hãng KLM của Hà Lan cho biết việc lây nhiễm virus Ebola qua đường hàng không không cao.

Theo WHO, đây là dịch Ebola tồi tệ nhất từ trước đến nay, hiện đã có khoảng 1.350 người tử vong kể từ khi đợt dịch này bùng phát từ tháng 3. Các quốc gia láng giềng với những nước có bệnh nhân Ebola đang tìm mọi cách ngăn chặn dịch lây lan. Hôm thứ năm, Nam Phi ra lệnh cấm khách du lịch từ một số quốc gia Tây Phi. Hôm thứ sáu, Senegal tuyên bố đóng cửa biên giới với Guinea. Trước đó Chad cũng có động thái tương tự với Nigeria.

Theo Anh Đức/VNE