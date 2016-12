Hàng loạt nước châu Á báo động đánh bom Giáng sinh

Ngày 23-12, nhiều nước châu Á đã báo động nguy cơ đánh bom kỳ lễ Giáng sinh và năm mới. Mới đây, Úc và Indonesia đã phá hai âm mưu đánh bom. Malaysia cũng vừa cho bắt giữ nghi can khủng bố.

Indonesia - nước có tỉ lệ dân theo Hồi giáo lớn nhất thế giới sẽ triển khai 85.000 cảnh sát và 15.000 binh sĩ tuần tra canh gác bảo vệ an ninh trong kỳ lễ Giáng sinh và năm mới, chỉ huy cảnh sát Indonesia Tito Karnavian nói trong cuộc họp báo ngày 23-12.

Tham gia tuần tra an ninh cùng cảnh sát tại thủ đô Jakarta là khoảng 300 người tình nguyện Hồi giáo ôn hòa. Theo Reuters, hiện nhiều nhóm Hồi giáo ôn hòa Indonesia đang giúp nhà chức trách giữ an ninh trong kỳ lễ. Trong khi đó một số nhóm Hồi giáo cực đoan vẫn có hành động cản trở người dân đón lễ Giáng sinh.



Cảnh sát Indonesia và chó nghiệp vụ tuần tra tại Surabaya (East Java, Indonesia) ngày 23-12. Ảnh: REUTERS



Tại nước Hồi giáo láng giềng Malaysia, cảnh sát sẽ được triển khai giám sát các điểm giao thông công cộng, các trung tâm giải trí, các điểm du lịch, theo Thứ trưởng Nội vụ Malaysia Nur Jazlan Mohamed. “Chúng tôi sẽ chú trọng vào công tác ngăn chặn, cố gắng không hiện diện dày quá ở các tụ điểm công cộng, để mọi người tự do vui chơi” - theo ông Mohamed. Bảy nghi can liên quan đến IS đã bị bắt đầu tuần này tại Malaysia. Hồi tháng 6-2016, IS đã tấn công bằng lựu đạn tại một nhà hàng ở ngoại ô Kualar Lumpur.

Tại Singapore, cảnh sát sẽ được triển khai bảo vệ an ninh các điểm du lịch và mua sắm, cũng như những nơi có đông người phương Tây. Biện pháp soát túi và hành lý cá nhân có thể sẽ được áp dụng, theo một cố vấn cảnh sát Singapore.

Tại Thái Lan, phó phát ngôn cảnh sát quốc gia Kissana Phathancharoen cho biết sẽ tăng cường cảnh giác và an ninh trong kỳ Giáng sinh và năm mới, dù hiện tình báo chưa báo động nguy cơ tấn công nào.