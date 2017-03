Hàng xóm âm mưu xâu xé 'chiếc bánh' Syria

Phát biểu với hãng tin RT, giáo sư ngành Khoa học Chính trị và Xã hội thuộc Học viện Plekhanov tại Moscow, ông Andrey Koshkin cho biết có hai liên minh khác nhau đang được hình thành trên lãnh thổ Syria: Nga, Iran và Iraq đã hợp nhất với chính phủ Syria trong khi Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập Saudi và Qatar hỗ trợ các nhóm đối lập khác nhau tại Syria.



"Người ta chắc chắn có thể tìm được ai đó để ủng hộ mình trong một môi trường rối ren và đa thành phần như vậy" – vị học giả nói.

"Cả Ả Rập Saudi và, tất nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ đang theo đuổi lợi ích riêng của họ. Họ thấy mình trong một tình huống khá khó khăn, gặp rắc rối trước những thành công của quân đội Syria, được hỗ trợ bởi Không quân Nga" - ông Koshkin giải thích.



Một lực lượng đặc nhiệm Ả Rập Saudi huấn luyện tại căn cứ gần Riyadh. (Ảnh: AFP)





Các nước láng giềng Syria đã nhanh chóng hành động hòng giành được một phần "chiếc bánh Syria", theo chuyên gia Nga. Ông giải thích rằng liên quân do Mỹ dẫn đầu đang trong tình trạng tuyệt vọng để tiến hành một chiến dịch trên mặt đất tại Syria nhằm "bảo vệ các tuyên bố lãnh thổ" tại đây.

Nói cách khác, ông Koshkin giải thích, những gì không nằm dưới sự kiểm soát của các lực lượng chính phủ Syria thì sẽ nằm dưới sự kiểm soát của liên minh do Mỹ dẫn đầu. Điều này một phần giải thích các hoạt động của Thổ Nhĩ Kỳ gần đây trong khu vực, theo Koshkin.

Bình luận của vị học giả được đưa ra trong bối cảnh Ả Rập Saudi mới đây thông báo rằng Riyadh chuẩn bị tham gia bất kỳ hoạt động trên mặt đất nào do liên quân chống IS do Mỹ dẫn đầu tiến hành.

"Vương quốc Saudi sẵn sàng tham gia bất kỳ chiến dịch trên mặt đất nào mà liên minh (chống IS) có thể đồng ý tiến hành ở Syria" - Chuẩn Tướng Ahmed Asseri, cố vấn bộ trưởng quốc phòng Ả Rập Saudi, tuyên bố hôm 4-2.

Bình luận về tuyên bố trên, ông Koshkin nói rằng các cường quốc khu vực (Ả Rập Saudi và Thổ Nhĩ Kỳ) cần sự hỗ trợ của Mỹ để đủ khả năng hạ gục những thành công mà quân đội chính phủ Syria đã đạt được.