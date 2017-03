Hành khách đi vệ sinh bị tưởng nhầm không tặc

Hôm trước đó, một máy bay Boeing 737-800 mang số hiệu VA41 của hãng Virgin Australia bay từ Brisbane (Úc) đã hạ cánh khẩn cấp xuống đảo Bali (Indonesia). Cảnh sát đã triển khai tại sân bay vì nhận được tin máy bay bị không tặc. Sau đó hãng Virgin Australia đính chính lại lệnh báo động được phát đi do có một hành khách say rượu đập cửa buồng lái.

Matt Christopher Lockley, 28 tuổi bị khống chế, còng tay trên máy bay và bị áp giải ngay khi máy bay hạ cánh, sau đó anh phải nhập viện do kiệt sức. Theo AFP, hành khách này khẳng định không say rượu. Anh khai trước chuyến bay có uống sáu viên thuốc giảm đau và hai lon Coca. Anh cho biết anh bị trầm cảm do đứt liên lạc với cô vợ Indonesia hai tuần nay và có ảo giác như có người đi theo muốn lấy túi của anh.

Hai bác sĩ tâm lý đã được mời đến. Matt Christopher Lockley hành nghề thợ ống nước ở Queensland (Úc). Theo luật Indonesia, hành khách này có thể bị phạt hai năm tù và nộp phạt 43.000 USD.

D.THẢO