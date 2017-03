Hành khách tử vong sau khi nôn mửa trên chuyến bay tới Mỹ

Chiếc máy bay của hãng hàng không Arik Air. (Nguồn: DM)

Sân bay JFK ở New York, Mỹ. (Nguồn: DM)

Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) đã kết luận rằng bệnh nhân này không nhiễm virus Ebola sau khi tiến hành kiểm tra “lướt qua.”Hành khách này đã lên chuyến bay của hãng Arik Air từ Lagos, Nigeria, vào đêm ngày thứ Tư, song đã tử vong trước khi máy bay hạ cánh tại New York.Các tiếp viên hàng không đã liên lạc với CDC, cảng vụ và các quan chức hải quan. Những đơn vị này đều đã cử người tới chuyến bay sau khi hạ cánh và yêu cầu toàn bộ 145 hành khách ở lại trên máy bay.Các nhà chức trách sau đó đã tiến hành kiểm tra thi thể, và ngay lập tức đã kết luận rằng hành khách này không nhiễm virus chết người Ebola. Điều này đã làm dấy lên những mối quan tâm về những “lỗ hổng” an ninh y tế tại sân bay.Theo tờ The New York Post, nhiệm vụ đưa thi thể của người đàn ông chưa rõ danh tính xuống khỏi máy bay đã được giao cho cảng vụ. Trong khi đó, CDC được cho là đã cung cấp quá ít thông tin về cách thức xử lý thi thể này.Trong suốt vụ việc, cánh cửa nối máy bay với ga sân bay đã bị bỏ ngỏ. Sau khi biết được thông tin này, nghị sỹ đảng Cộng hòa Peter King đã thể hiện mối lo ngại của ông, cho rằng có quá ít điểm kiểm tra hành khách trước khi trải qua quá trình sàng lọc.Trong một bức thư gửi tới Bộ Nội vụ Mỹ, ông viết: “Họ nói với tôi rằng họ đã tiến hành kiểm tra lướt qua. Các nhân viên cảng vụ và hải quan cũng có mặt ở đó, và họ được cho biết rằng người đàn ông đó không nhiễm Ebola. Thế nhưng điều họ quan tâm là: Làm sao biết được điều đó trong thời gian ngắn như vậy? Trong vài tuần qua, CDC đã mắc quá nhiều sai lầm, và điều này càng khiến họ lo ngại hơn,” King viết.Trong thư, ông yêu cầu lực lượng an ninh nội địa Mỹ phải thắt chặt các giao thức đối với hành khách trước khi đến vị trí kiểm tra, nhằm quản lý tốt hơn về mặt y tế đối với các hành khách trên chuyến bay cũng như trong ga sân bay.“Những cá nhân này đã quá cảnh sân bay cùng với toàn bộ các hành khách còn lại, bao gồm cả việc sử dụng chung nhà vệ sinh,” King viết trong bức thư gửi Jeh Johnson, thư ký Bộ Nội vụ Mỹ vào thứ năm vừa qua.Nigeria cách ổ dịch Ebola tại các nước Tây Phi hiện nay khoảng 1.000 dặm về phía đông, song nước này cũng đã có tới 19 trường hợp nhiễm virus. Tuy nhiên, trong những tháng gần đây, Nigeria chưa xuất hiện thêm bệnh nhân mới nào và theo Tổ chức Y tế Thế giới, nếu Nigeria tiếp tục duy trì được tới thứ Hai tới, nước này sẽ chính thức được coi là không còn dịch Ebola.Cũng theo ông King, mỗi ngày có tới 100 hành khách tới sân bay JFK, New York từ các nước Liberia, Sierra Leone và Guinea - 3 quốc gia Tây Phi đang bị tàn phá do sự bùng nổ dịch bệnh Ebola./.