Hàn-Trung lập đường dây nóng quốc phòng

Ngày 21-1, Hàn Quốc và Trung Quốc đã tổ chức đối thoại quốc phòng cấp nhóm công tác lần thứ 13 tại Seoul. Theo hãng tin Yonhap (Hàn Quốc), dẫn đầu phái đoàn hai nước tham dự đối thoại là Cục trưởng Cục Chính sách quốc tế (Bộ Quốc phòng Hàn Quốc) Lee Jeong-gyu và người đồng cấp Trung Quốc Hồ Trường Minh.

Tại đối thoại, hai bên nhất trí sẽ sắp xếp chuyến thăm Hàn Quốc của Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn trong năm nay nhằm thảo luận các vấn đề an ninh với Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Kwan-jin.

Hai bên đã thảo luận kế hoạch đưa đội máy bay trình diễn của không quân Hàn Quốc sang tham gia cuộc triển lãm hàng không Chu Hải ở Quảng Đông vào tháng 11 tới cũng như kế hoạch đưa dàn nhạc giao hưởng quân đội Hàn Quốc sang biểu diễn ở Trung Quốc.

Hai bên đồng ý duy trì liên lạc quân sự ở tất cả các cấp, đồng thời tăng cường các cuộc giao lưu và hợp tác trong các lĩnh vực an ninh phi truyền thống. Hai bên cũng nhất trí sẽ thiết lập đường dây nóng giữa hai bộ Quốc phòng của hai nước để xử lý các vấn đề quân sự khẩn cấp.

Hãng tin Yonhap dẫn nguồn từ một quan chức quân sự cấp cao Hàn Quốc giấu tên cho biết có khả năng CHDCND Triều Tiên sẽ tiến hành các động thái khiêu khích khi Mỹ và Hàn Quốc thực hiện hai cuộc tập trận thường niên Giải pháp then chốt và Đại bàng non trong năm nay, do vậy cần tổ chức sớm cuộc gặp cấp cao giữa Bộ trưởng Quốc phòng Thường Vạn Toàn và người đồng cấp Kim Kwan-jin để gửi thông điệp mạnh mẽ đến CHDCND Triều Tiên.

Cùng ngày, Hãng tin RIA Novosti (Nga) đưa tin phát biểu tại cuộc họp báo ở Moscow (Nga), Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố Nga phản đối quốc tế hóa các tranh chấp lãnh thổ ở Đông Bắc Á và mong muốn giải quyết bằng con đường hòa bình bằng cách tổ chức đối thoại trực tiếp giữa các nước có liên quan.

Ông cho biết CHDCND Triều Tiên đã thông báo với Nga rằng CHDCND Triều Tiên sẵn sàng tái khởi động vòng đàm phán sáu bên về hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên nhưng không được áp đặt các điều kiện tiên quyết. Ông ghi nhận các bên muốn CHDCND Triều Tiên phải thể hiện rõ quyết tâm từ bỏ vũ khí hạt nhân trước khi đàm phán.

Ông cho biết Nga và Trung Quốc sẽ tìm cách dàn xếp một thỏa hiệp để giúp khởi động lại vòng đàm phán sáu bên. Lâu nay vòng đàm phán sáu bên chưa thể nối lại vì Mỹ và Hàn Quốc khăng khăng yêu cầu trước khi ngồi vào bàn đàm phán, Bình Nhưỡng phải có các bước đi cụ thể hướng đến giải trừ hạt nhân.

THẠCH ANH