Hậu chiến sự Aleppo: Nga tố Anh dùng thông tin bịa đặt

Anh - Mỹ lớn tiếng chỉ trích

Phát biểu tại thủ đô Washington, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho rằng chính phủ Syria và hai đồng minh Nga và Iran của nước này đã phạm tội “tàn bạo và dã man chống lại dân thường”. Ngoại trưởng Mỹ kêu gọi dân thường và các chiến binh nhanh chóng được rút khỏi khu vực nổi dậy ở Aleppo, tránh tình trạng bị thảm sát.

“Những gì xảy ra ở Aleppo là vô lương tâm. Vẫn còn hàng chục ngàn người đang bị cô lập trong một khu vực rất nhỏ của Aleppo, và cuối cùng thì điều mà mọi người nhìn thấy, thế giới nhìn thấy, là khu vực nhỏ này sẽ trở thành một Srebrenica thứ hai” - ông Kerry nói, ám chỉ đến vụ thảm sát 7.000 người Hồi giáo năm 1995 do lực lượng người Serbia ở Bosnia tiến hành.



Lực lượng quân đội Syria trong khu vực chính phủ kiểm soát ở TP Aleppo. Ảnh: REUTERS



Trong khi đó Thủ tướng Anh Theresa May cũng lên tiếng chỉ trích Tổng thống Assad và hai nước đồng minh Nga và Iran. Phát biểu sau cuộc họp tại Brussels, Bỉ, bà May cho rằng Damascus phải để Liên Hiệp Quốc di tản an toàn dân thường ra khỏi Aleppo sau những trận chiến đẫm máu trong thành phố này, và nhận 20 triệu euro Anh viện trợ cho Syria.

Ngoại trưởng Anh Boris Johnson cũng đã triệu tập các đại sứ Iran và Nga để bày tỏ mối “quan ngại sâu sắc” về cuộc khủng hoảng. Trong hai cuộc họp riêng với các đại sứ hôm 11-12, ông Johnson cho rằng Nga và Iran đã thất bại trong việc duy trì các nghĩa vụ theo luật quốc tế.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Michael Fallon và người đồng cấp Mỹ Ash Carter trong cuộc họp báo ở London cũng lên tiếng chỉ trích Nga trong cuộc khủng hoảng Aleppo.

"Đứng nhầm bên của lịch sử"

Trước những lời chỉ trích này, Nga đã lên tiếng phản pháo. Ông Alexander Yakovenko, Đại sứ Nga tại Anh, cho rằng Anh đang tự đưa đất nước "đứng nhầm bên của lịch sử” khi chỉ trích nước này về những tội ác ở TP Aleppo. Ông Yakovenko tuyên bố các quan chức Anh đã sử dụng thông tin “bịa đặt do những kẻ khủng bố tạo ra”.



Hàng ngàn người dân phải di tản khỏi Aleppo. Ảnh: AFP

“Những tội ác kinh hoàng của bọn khủng bố lại bị đổ vấy cho lực lượng quân chính phủ Syria, vốn đang chiến đấu để giải phóng người dân khỏi khủng bố” - tờ Sputnik dẫn lời ông Yakovenko cho biết.



Ông Yakovenko cho biết nước Nga cảm thấy "rất ngạc nhiên" khi mà "việc quân đội Syria giải phóng Aleppo, giải phóng hàng trăm, hàng ngàn người Syria, phụ nữ và trẻ em khỏi những kẻ khủng bố", cùng với những viện trợ của Nga cho người dân thành phố, lại bị giới chức Anh mô tả như thể chúng là "bi kịch của người dân Syria”.

Các quan chức Syria và Nga gọi tất cả nhóm chống chính phủ là đều là “kẻ khủng bố”, theo The Guardian. TP Aleppo của Syria bị lực lượng ủng hộ chính phủ Syri, với sự hỗ trợ của không quân và pháo binh Nga, bao vây và tiến công dồn dập trong nhiều tháng qua, gây ra nhiều lo ngại về thương vong đối với dân thường.