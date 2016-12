Hậu quả từ ‘xe điên’ ở Đức

Ngày 21-12 (giờ địa phương), nội các của Thủ tướng Angela Merkel đã thông qua nguyên tắc về củng cố giám sát bằng video tại nơi công cộng. Biện pháp giám sát bằng video sẽ được mở rộng tại nhiều địa điểm công cộng như cơ sở thể thao, trung tâm thương mại. Cảnh sát cũng có thể đeo máy ghi hình thu nhỏ trong người. Đây là biện pháp then chốt trong hàng loạt biện pháp được Bộ trưởng Nội vụ Thomas de Maizière công bố hồi tháng 8. Các biện pháp được đề nghị bao gồm tăng quân số cảnh sát liên bang, cảnh sát tư pháp và cơ quan tình báo; sửa đổi luật đối với người nước ngoài phạm tội và người được xác định là mối đe dọa an ninh. Biện pháp bị chỉ trích mạnh mẽ như điều động quân đội tham gia bảo vệ trị an cũng được nêu ra. _______________________________ Hiện trường vụ tấn công bằng xe tải hôm 19-12 ở quảng trường Breitscheidplatz đối diện nhà thờ tưởng niệm hoàng đế Wilhelm lại không được bố trí máy ghi hình an ninh dù đây là khu du lịch nổi tiếng.