Hậu trường chính trị Đài Loan: Vì sao Túc Chính Chi bị giam giữ?

Túc Chính Chi cho rằng nguyên nhân chủ yếu khiến ông phải ngồi tù là do ông đắc tội với Tưởng Hiếu Vũ - con trai của Tưởng Kinh Quốc.

“Hoạn quan” Tưởng Hiếu Vũ

Năm Dân quốc thứ 74 (1985), Tưởng Kinh Quốc bị Thẩm Chi Khưu - nguyên Cục trưởng Cục Điều tra Đài Loan, Tưởng Hiếu Vũ và một số kẻ khác đánh lừa, vu cáo tôi đã giúp đỡ Vương Thăng và một số quan chức khác âm mưu làm đảo chính cướp quyền. Tưởng Kinh Quốc chụp mũ tôi, buộc tội và tống tôi vào tù.

Túc Chính Chi

Trước khi tôi bị quản thúc, Tưởng Kinh Quốc đã hạ nhục tôi rằng: “Túc Chính Chi là kẻ vong ân bội nghĩa”. Tôi chẳng rõ mình đã “vong ân bội nghĩa” Tưởng tiên sinh ở điểm nào. Đây rõ ràng là Kinh Quốc tiên sinh đã bị người ta tung hỏa mù để buộc tội tôi. Toàn bộ sự việc là như thế. Tôi cần phải bắt đầu câu chuyện từ Tưởng Hiếu Vũ.

Tôi quen biết Tưởng Hiếu Vũ từ khi tôi sáng lập Đài truyền hình Trung Hoa. Khi đó Tưởng Hiếu Vũ làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty truyền thông Xin Xin. Ông ta nài nỉ mời tôi ăn cơm, ve vãn tôi. Nhưng tôi biết rõ lối sống của ông khác với tôi một trời một vực. Tôi sợ ông ta, bởi tôi xuất thân từ quân nhân, luôn bảo vệ những gì mình có được. Tôi không bằng lòng để ngôi sao điện ảnh dưới quyền mình đi hầu rượu ông ta. Điều này có lẽ đã khiến ông ta không hài lòng.

Sau đó, tôi được điều động từ Đài truyền hình về Bộ Chính trị công tác, phụ trách an ninh quân đội. Bệnh tình của Kinh Quốc tiên sinh ngày càng trở nên trầm trọng. Sau một cuộc hội nghị về công tác an ninh ở miền Nam Đài Loan, Tưởng Hiếu Vũ bảo tôi tình hình sức khỏe của tổng thống rất khó nói, hy vọng tôi sẽ phối hợp với ông ta tổ chức hoạt động giám sát bí mật. Hiếu Vũ đem việc đã nói với tôi nói lại với Nguyễn Thành Chương là Cục trưởng Cục Điều tra lúc đó. Từ đó tôi càng không dám lui tới với Hiếu Vũ nữa. Có lẽ vì thế mà ông thù tôi, nói xấu tôi trước mặt Kinh Quốc tiên sinh.

Thời kỳ đó, Hiếu Vũ có ảnh hưởng lớn đối với Kinh Quốc tiên sinh. Thế nên, nhiều nhân vật quan trọng trong chính phủ, nhất là những kẻ cơ hội muốn thăng quan tiến chức, tìm cách gần gũi o bế, chỉ sợ ông ta nói xấu mình trước Kinh Quốc tiên sinh. Bởi “Nhất ngôn định hoạn đồ sinh tử” (Một lời của quan thái giám có thể làm cho kẻ dưới quyền hoặc sống hoặc chết).

Nhờ đến chuyên gia tạo án oan

Tôi thường chơi golf với Mã Kỷ Trang, Tưởng Sản Sĩ - một người là chánh văn phòng nội các, một người là bí thư đảng, đã từng nhắc nhở họ phải đề phòng Hiếu Vũ. Họ trả lời rằng: “Chúng ta là quan đại thần trong triều đình, ai cũng có tư cách, cứ mặc kệ ông ta”. Tôi được biết, trước mặt Tưởng Kinh Quốc, Hiếu Vũ gọi Mã Kỷ Trang và Tưởng Sản Sĩ là những “con khỉ bằng thủy tinh”, ý nói họ ma mãnh, giỏi luồn lách, phải sớm loại trừ.

Tưởng Giới Thạch và con trai Tưởng Kinh Quốc

Có một lần Hiếu Vũ bị “thua thiệt” trong một phi vụ quảng cáo. Ông ta tìm đến tôi xin hiến kế giải quyết. Tôi buộc phải chỉ thị cho cấp dưới “bồi thường” cho ông ta. Ngoài một số việc cần thiết ra thì tôi luôn giữ khoảng cách với ông ta, hạn chế tối đa mọi cuộc tiếp xúc. Tôi có nhiều lần chơi golf với Vương Thăng. Vương Thăng tiên sinh cũng mời Hiếu Vũ cùng chơi golf, còn tôi thì tuyệt nhiên không. Những lần có mặt Hiếu Vũ đều do Vương Thăng mời, tôi chỉ đi cùng Vương Thăng. Sau đó tôi mới biết Tưởng Kinh Quốc nhờ Vương Thăng dạy dỗ Hiếu Vũ chứ đó không phải là ý nguyện của Vương Thăng. E rằng ông ta cũng sợ Hiếu Vũ giở quẻ.

Bên cạnh Hiếu Vũ có một nhân vật có ảnh hưởng lớn đối với ông ta là Thẩm Chi Khưu. Bạn thân của tôi là nhà báo Lục Kiên Huynh đã từng viết hồi ký nhắc đến Thẩm Chi Khưu. Ông này chuyên tạo dựng ra những vụ án oan để lấy lòng chính phủ.

Hơn chục năm trước, tôi gặp một người bạn. Trong lúc trò chuyện, tôi biết ông ấy đã tốt nghiệp trường Đại học kháng Nhật ở Diên An (căn cứ địa cách mạng của Trung Quốc), là bạn học với Thẩm Chi Khưu. Trong thời kỳ kháng Nhật ở Diên An, họ vừa học vừa công tác. Tôi hỏi ông ấy: “Nghe nói Thẩm Chi Khưu được quân đội hợp nhất cử đến Diên An, còn ông?”. Ông ấy lập tức trả lời: “Không phải, tôi mới được cử đến, còn anh ta tự đến”.

Trước lúc xảy ra vụ án của tôi, tôi và Thẩm Chi Khưu cũng thường lui tới. Hồi đó, tôi biết ông ấy hay tạo dựng ra những vụ án oan, gây nên tình trạng dân chúng đối lập với chính phủ. Tôi cũng đã từng chứng kiến Thẩm Chi Khưu rút một tài liệu từ trong túi quần ra, dúi vào tay Tưởng Hiếu Vũ, nhờ chuyển cho Tưởng Kinh Quốc.

Nói một cách khác, Hiếu Vũ đã trở thành chiếc cầu nối giữa Thẩm Chi Khưu với tổng thống. Còn Hiếu Vũ thì yêu cầu Thẩm Chi Khưu hành động theo lệnh của tổng thống. Nếu có tin tình báo thì Thẩm Chi Khưu phải thông qua Hiếu Vũ để báo cáo với Tưởng Kinh Quốc đang nằm dưỡng bệnh ở Thất Hải.

Ông Uông Định - Thứ trưởng Bộ Văn hóa là bạn thân của tôi, có lần nói với tôi rằng: Tưởng Hiếu Vũ mỗi tháng triệu tập hội nghị các quan chức cấp cao của chính phủ một lần, tại một khách sạn hào hoa nhất trên đường Đôn Hoa Nam. Ông ta nghiễm nhiên đóng vai trò thái thượng Viện Hành chính, có quyền quyết định nhân sự cấp bộ trưởng, thậm chí sắp có thể quyết định người làm Viện trưởng Viện Hành chính. Uông Định còn kể, ông có vài lần đi dự hội nghị do Hiếu Vũ triệu tập. Không khí hội nghị “rất nghẹt thở”, khiến ông ta không đi nữa.

Tưởng Hiếu Vũ, con trai Tưởng Kinh Quốc

Hồi đó Tưởng Hiếu Vũ và Thẩm Chi Khưu luôn tạo ra những tin tình báo giả, nói rằng các quan chức cấp cao xung quanh Tưởng Kinh Quốc có âm mưu làm đảo chính cướp chính quyền. Sau đó họ ráo riết chỉnh đốn nhân sự. Mã Kỷ Trang, Tưởng Sản Sĩ, Vương Thăng, Nguyễn Thành Chương bị Tưởng Kinh Quốc thay đổi chức vụ cùng một lúc. Và tiếp theo là đến lượt tôi vào tù.

Tưởng Kinh Quốc khóc tiễn con trai

Quan sát thời cuộc lúc bấy giờ, tôi nhận thấy hình như Tưởng Kinh Quốc tiên sinh muốn nâng cao vị thế chính trị của Tưởng Hiếu Vũ, có lẽ giao cho ông ta làm Viện trưởng Viện Hành chính. Nhưng có ai ngờ, năm Dân quốc thứ 73 (1984) nổ ra sự kiện nhà văn Giang Nam bị sát hại. Do áp lực từ phía người Mỹ, Hiếu Vũ buộc phải xuất ngoại, làm đại diện cho Đài Loan tại Singapore. Lúc sắp lên đường, hai cha con Tưởng Kinh Quốc và Tưởng Hiếu Vũ đã ôm nhau mà khóc. Chính quyền Đài Loan phải lên tiếng bác bỏ, thề bồi rằng không phải Hiếu Vũ giết Giang Nam.

(Theo Tuần san Á Châu)

NGUYỄN THÀNH

(Nguyệt san Pháp Luật TP.HCM)