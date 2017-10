Hé lộ bí ẩn vụ ám sát Tổng thống Kennedy

Theo luật pháp Mỹ, Cơ quan lưu trữ quốc gia sẽ buộc phải công bố toàn bộ tài liệu mật này trễ nhất là vào ngày 26-10 tới đây, 25 năm sau khi Tổng thống George H.W. Bush đặt bút ký Đạo luật về tài liệu vụ ám sát Tổng thống John F. Kennedy. Ông Trump có quyền tiếp tục bảo mật một phần hoặc toàn bộ số tài liệu này nếu nhận thấy an ninh quốc gia bị đe dọa. _____________________________ 5 triệu trang tư liệu chính phủ có liên quan đến vụ ám sát Tổng thống John F. Kennedy đã được Cơ quan lưu trữ quốc gia Mỹ thu thập suốt nhiều thập niên qua, theo The New York Post. Hơn 3.000 tài liệu sẽ được giải mật lần này, cùng với các bản hoàn chỉnh của hơn 30.000 tài liệu từng được công bố nhưng có bôi xóa thông tin.