Hé lộ cuộc nói chuyện bị nghe lén giữa sĩ quan Thổ Nhĩ Kỳ với IS

Nhật báo Thổ Nhĩ Kỳ Cumhuriyet đưa tin, việc nghe lén diễn ra vào năm ngoái, trong một cuộc điều tra sáu công dân Thổ Nhĩ Kỳ mất tích. Các thân nhân của những người này tin rằng họ có thể đã gia nhập hàng ngũ Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).



Gần đây Thổ Nhĩ Kỳ đối mặt với nhiều cáo buộc là đã mua dầu từ IS. Ảnh: Reuters

Thổ Nhĩ Kỳ đã điều tra khoảng 27 nghi phạm trong vụ việc, trong số đó có vài người ở Syria.

Theo RT, Văn phòng Trưởng công tố viên Ankara được phép nghe trộm điện thoại của 19 người được cho là đã giúp sáu người nói trên liên lạc với IS. Cuộc điều tra cho thấy những người muốn gia nhập hàng ngũ IS nhận được một số hình thức "đào tạo tư tưởng".

Bản điều tra được cho là chuyển tới văn phòng Công tố viên quân đội vào tháng 3-2015 sau khi văn phòng công tố viên Ankara nói rằng vấn đề không thuộc thẩm quyền của mình, theo Cumhuriyet.

Trong bản ghi chép lại nội dung nghe lén, có một chú thích viết rằng người được ký hiệu là X2 là một thành viên của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ. Một trong số cuộc hội thoại được ghi âm có nội dung như sau:

X2: "Chúng tôi đang ở khu đất đặt mìn, nơi tôi đã đưa xe đến. Chúng tôi đã bật đèn lên rồi và có mang theo tài liệu, hãy cho người của anh đến đây đi.”