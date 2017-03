Hé lộ nội các của ông Trump

Sau khi phát biểu mừng chiến thắng khuya 8-11, Tổng thống đắc cử Donald Trump không hề xuất hiện trong ngày 9-11. Theo người phát ngôn Hope Hicks của ông Trump thì cả ngày 9-11 ông Trump ở lì trong cao ốc Trump Tower của mình ở Manhattan (New York) làm việc với phó tổng thống đắc cử Mike Pence và các cố vấn về công tác nhận chuyển giao quyền lực sắp tới.

Theo một sơ đồ tổ chức về việc chuyển giao quyền lực AP thu thập được, nội các mới của ông Trump sẽ là những nhân vật có kinh nghiệm chính trị. Cố vấn an ninh quốc gia sẽ là cựu nghị sĩ Mike Rogers trước đó từng làm việc cho FBI. Bộ An ninh nội địa sẽ do ông Ken Blackwell, cựu Thị trưởng TP Cincinnati (bang Ohio), lãnh đạo.

Theo AP, nhiều khả năng ông Trump sẽ đưa một số người trung thành vào các vị trí quan trọng trong nội các. Đó có thể là cựu Thị trưởng New York Rudy Giuliani cho vị trí Bộ trưởng Tư pháp hoặc cũng có khả năng là cố vấn an ninh quốc gia. Ông Steve Mnuchin, Chủ tịch phụ trách tài chính cho chiến dịch vận động của ông Trump, nhiều khả năng sẽ được đưa vào vị trí bộ trưởng Tài chính. Cựu Chủ tịch Hạ viện Newt Gingrich và nghị sĩ Bob Corker nhiều khả năng sẽ được đưa vào Bộ Ngoại giao.



Nội các ông Trump sẽ là các nhân vật có kinh nghiệm chính trị và trung thành với ông. Ảnh: NEW YORK TIMES

Là tổng thống đắc cử, ông Trump cũng sẽ được báo cáo thông tin tình báo hằng ngày như ông Obama - những thông tin về các chiến dịch bí mật của Mỹ, về các lãnh đạo thế giới... - từ 17 cơ quan tình báo của chính phủ Mỹ.

Quá trình chuyển giao quyền lực tổng thống Mỹ bắt đầu khi đương kim Tổng thống Barack Obama gặp Tổng thống đắc cử Donald Trump tại Nhà Trắng vào 11 giờ trưa 10-11 (giờ Mỹ, khuya 11-11 theo giờ Việt Nam). Theo CNN, cuộc gặp giữa hai địch thủ chưa bao giờ che giấu thái độ không ưa của mình với đối phương sẽ diễn ra suôn sẻ nhưng trong gượng gạo.

Đệ nhất phu nhân Michelle Obama cũng sẽ gặp vợ ông Trump, bà Melania Trump tại Nhà Trắng.

Theo thông tin từ NBC News, ông Trump sẽ đến thủ đô Washington bằng phi cơ riêng, ở trong một khách sạn của ông trên đại lộ Pennsylvania cách Nhà Trắng chỉ vài khối nhà.

Tối 9-11, các cố vấn ông Trump cho biết họ sẽ không đưa truyền thông đi cùng đến Nhà Trắng để đưa tin về cuộc gặp của ông Trump với ông Obama, một sự khác thường trong nghi thức lễ tân. Ông Trump cũng chưa bao giờ cho phép nhà báo tháp tùng trên các chuyến bay đi vận động tranh cử, điều mà các ứng viên tổng thống khác vẫn hay làm.



Nhà Trắng sẽ chứng kiến cuộc gặp giữa một đương kim tổng thống và một tổng thống đắc cử không ưa gì nhau. Ảnh: GETTY IMAGES

Nếu ông Trump thực hiện đúng những lời hứa lúc tranh cử, nước Mỹ sẽ thay đổi sâu rộng cả về đối nội và đối ngoại khi kế hoạch hành động của ông Trump sau khi làm tổng thống hoàn toàn trái ngược với những gì ông Obama đang làm. Chẳng hạn ông Trump đã tuyên bố sẽ chấm dứt luật bảo hiểm y tế mà ông Obama đã rất tâm huyết, thương lượng lại thỏa thuận hạt nhân với Iran, rút khỏi thỏa thuận Paris chống biến đổi khí hậu.

Người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest cho biết tại cuộc gặp Tổng thống Obama sẽ nói với ông Trump về các lợi ích của các chính sách ông đang thực hiện.

Sau cuộc gặp với Tổng thống Obama, trong ngày 10-11, ông Trump sẽ cùng phó tướng Pence gặp Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan tại Washington bàn hoạt động của chính phủ mới.

Ông Trump có 70 ngày để chính thức trở thành tổng thống Mỹ. Ngoài việc tới Nhà Trắng gặp ông Obama, ông Trump còn có một danh sách dài những việc cần phải làm trước khi ngày nhậm chức 20-1-2017 đến.

Việc cực kỳ quan trọng và gấp rút là phải thống nhất được đất nước vốn đang cực kỳ chia rẽ và rối loạn sau cuộc bầu cử vừa rồi. Hàng loạt cuộc biểu tình phản đối chiến thắng của ông đang diễn ra khắp nước Mỹ.