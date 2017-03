Hé lộ tài liệu cho phép IS đoạt mạng con tin để lấy nội tạng

Theo Reuters, quy định được trình bày trong tài liệu ghi ngày 31-1-2015 cho phép lấy nội tạng từ con tin còn sống để cứu mạng một người Hồi giáo, ngay cả khi có thể gây nguy hiểm tới tính mạng con tin.



Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đang nổi lên là nhóm khủng bố khét tiếng nhất thế giới





Reuters hiện chưa thể xác thực tài liệu mà giới chức Mỹ nói rằng nó được đặc nhiệm nước này tìm thấy trong đợt đột kích ở miền Đông Syria hồi tháng 5.

Trong đợt đột kích ở Syria hồi tháng 5, đặc nhiệm Mỹ đã tiêu diệt trùm tài chính IS Abu Sayyaf và bắt vợ tên này, thu giữ nhiều dữ liệu lưu trữ trong ổ cứng máy tính, USB, CD, DVD cũng như trên giấy tờ. Abu Sayyaf là phiến quân người Tunisia, tên thật là Fathi ben Awn ben Jildi Murad al-Tunisi, Brett McGruk - đại sứ đặc biệt của Tổng thống Mỹ Barack Obama tại Liên minh quốc tế chống IS - cho biết trong một cuộc phỏng vấn.

"Mạng sống và nội tạng của những kẻ bội giáo không đáng được tôn trọng và có thể tước đoạt mà không bị trừng phạt" - tài liệu cho biết. Tài liệu được in dưới hình thức fatwa hay còn gọi là quy định tôn giáo và có nguồn gốc từ Hội đồng Nghiên cứu và Fatwa Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

"Không cấm lấy những loại nội tạng có thể khiến con tin mất mạng" - theo bản dịch từ chính phủ Mỹ fatwa số 68 quy định như vậy.

Ngoài ra, Fatwa số 64 ghi ngày 29-1-2015 quy định chi tiết về cưỡng hiếp, mô tả khi nào một người đàn ông Hồi giáo có thể hoặc không thể quan hệ tình dục với nô lệ nữ.

Theo Reuters, tài liệu không cung cấp bằng chứng chứng tỏ IS thực sự có thu thập hay buôn bán nội tạng. Tuy nhiên, nó cho thấy IS ủng hộ hành động này, vốn bị phần lớn người Hồi giáo phản đối, theo cách diễn giải đạo Hồi cực đoan của chúng. Trước đó, Iraq từng cáo buộc IS thu thập nội tạng người rồi buôn lậu để kiếm lời.

Tài liệu cũng không định nghĩa "kẻ bội giáo" là gì dù IS đã sát hại hoặc bỏ tù nhiều người không theo Hồi giáo như Cơ đốc giáo, Hồi giáo dòng Shiite và cả người Hồi giáo dòng Sunni không theo tư tưởng cực đoan.

William McCants, học giả Viện Brookings, nói rằng quy định của IS về nội tạng con người và nô lệ không phải là cách diễn giải Hồi giáo hiện đại.

Giới chức Mỹ nhận định rằng việc thu thập được các tài liệu này giúp chính phủ Mỹ có cái nhìn sâu hơn về cách thức IS tổ chức, kiếm tiền và áp đặt các luật lệ lên các tín đồ của tổ chức.

Mohamed Ali Alhakim, đại sứ Iraq ở Liên Hiệp Quốc, nói Hội đồng Bảo an nên xem xét tài liệu như bằng chứng chứng tỏ IS có thể đang buôn lậu nội tạng để kiếm tiền. Alhakim tháng Hai kêu gọi Hội đồng Bảo an điều tra cái chết của 12 bác sĩ trong TP Mosul, nơi đang bị IS kiểm soát. Alhakim cho rằng họ bị hành quyết vì từ chối cắt bỏ nội tạng.

Nickolay Mladenov, đặc phái viên Liên Hiệp Quốc tại Iraq, khi đó nói rằng ông không thể xác thực thông tin nhưng sẽ điều tra. Tuy nhiên, Liên Hiệp Quốc hiện vẫn chưa cập nhật thêm thông tin về quá trình này. Ông nói sẽ yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc rà soát lại cuộc điều tra này.