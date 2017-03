Hệ thống viễn thông của Ukraine đã bị tấn công

Cụ thể là các thiết bị đặt ở khu vực Crimea do Nga kiểm soát đã bị sử dụng để can thiệp vào điện thoại di động của nghị sĩ quốc hội.Trả lời họp báo, ông Nalivaichenko cho hay: "Tôi xác nhận rằng một cuộc tấn công điện thoại đang được tiến hành nhằm vào điện thoại di dộng của các thành viên quốc hội Ukraine trong ngày thứ 2 liên tiếp. Tại lối vào Ukrtelecom (công ty viễn thông) ở Crimea đã bị cài đặt thiết bị chặn điện thoại của tôi và các nghị sỹ khác, hành vi trái phép và vi phạm tất cả các hợp đồng thương mại."

Theo ông Nalivaichenko, cơ quan an ninh đang tìm cách khôi phục an ninh thông tin liên lạc và ông cho biết tất cả các hệ thống an ninh thông tin quốc gia chưa được chuẩn bị cho sự vi phạm luật pháp trắng trợn như vậy.

Theo Vietnam +