Hết đạn, đặc nhiệm Anh dùng dao hạ 3 phiến quân IS

Theo Daily Star, vụ việc xảy ra khi binh sĩ Iraq mở đợt phản công lớn nhằm vào Fallujah, một thành trì của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Lực lượng Đặc nhiệm Không quân Anh (SAS) tham gia với vai trò cố vấn quân sự và dẫn đầu một nhóm nhỏ đặc nhiệm Iraq.

Trong một đợt tấn công, một trung sĩ đặc nhiệm SAS, 27 tuổi, cùng nhóm binh sĩ Iraq tiến vào một nhà máy chế tạo bom để tìm diệt xạ thủ IS nhưng lại bị các phiến quân phục kích. Vụ việc khiến vài binh sĩ Iraq thiệt mạng và bốn người khác bị thương nặng.

Trung sĩ vừa bắn trả vừa đưa người bị thương đến nơi an toàn trước khi anh bị kẻ thù vây chặt. Lúc này, súng trong tay trung sĩ dã hết đạn nên nhóm phiến quân IS đã cố bắt sống anh. Trước giờ phút sống còn, trung sĩ chuyển sang dùng dao quắm kukri và hạ gục ba phiến quân IS.



Binh sĩ của Đặc nhiệm Không quân Anh (SAS). (Nguồn: Daily Star)

“Khi nhận thấy viên trung sĩ hết đạn, các tay súng IS đã cố tấn công anh. Khi họ tóm lấy anh, ngay lập tức anh rút con dao quắm kukri và bắt đầu hạ gục những tên phiến quân” - Daily Star dẫn một nguồn tin quốc phòng Iraq cấp cao.

Nguồn tin cho biết thêm hành động trên của trung sĩ khiến các tay súng hoảng sợ và tháo chạy, nhờ đó, đặc nhiệm Anh có thể đưa người bị thương đến nơi an toàn.

Khi trở về, các binh sĩ Iraq nghĩ rằng trung sĩ SAS bị thương rất nặng vì khắp người anh là máu. Anh giải thích máu này không phải của mình. "Trung sĩ SAS lau sạch dao, lấy thêm đạn và tiếp tục dẫn theo một nhóm đặc nhiệm Iraq tham chiến", nguồn tin cho biết thêm.

Tờ The Daily Star Sunday cho hay trung sĩ trên đã mang theo dao kukri trong các nhiệm vụ tác chiến ở Iraq, Afghanistan và Libya, nhưng đây là lần đầu tiên anh sử dụng con dao này để chiến đấu.

Đặc nhiệm không quân Anh tham chiến ở Iraq kể từ khi quân khủng bố IS kiểm soát phần lớn lãnh thổ nước này. Họ hiện diện ở đây với vai trò cố vấn nhưng được phép giết phiến quân nếu tính mạng họ bị đe dọa và trong tình thế nguy cấp.