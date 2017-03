Hi hữu: không chịu để cảnh sát cứu vì muốn vợ nói "Em yêu anh"

Vừa qua, một vụ tai nạn dở khóc dở cười đã diễn ra ở quận Suining, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Do va chạm với 1 ô tô khác trên đường nên chiếc xe tải của Kong Huang (35 tuổi) đã gần như biến dạng. Vụ tai nạn cũng khiến Kong Huang bị thương và mắc kẹt trong buồng lái.

Dù bị thương khá nặng nhưng người đàn ông này vẫn nhất quyết không chịu để lực lượng cứu hộ giải cứu khỏi chiếc xe. Thay vào đó, Kong Huang liên tục yêu cầu lực lượng cứu hộ gọi điện về cho vợ để anh có thể nói chuyện với "nửa kia" của mình.







Kong Huang không chịu để lực lượng cứu hộ cứu.



Kong Huang không chịu để lực lượng cứu hộ cứu.

Biết bàn chân bên trái của mình bị thương nặng và có thể sẽ bị cắt bỏ, Kong Huang nói với vợ "Người yêu dấu, anh có 1 câu hỏi muốn em trả lời thành thật. Anh bị thương và rất có thể sẽ mất đi 1 bàn chân. Vậy nên câu hỏi của anh là "Em sẽ vẫn yêu anh dù anh chỉ có một chân chứ?"".

Chỉ sau khi nghe được vợ hứa sẽ mãi yêu anh cho dù có chuyện gì đi nữa, Kong Huang mới trả điện thoại cho lực lượng cứu hộ và chấp nhận để họ tới giải cứu anh ra khỏi đống đổ nát.







Chỉ sau cuộc nói chuyện với vợ, Kong Huang mới chịu hợp tác với lực lượng cứu hộ.

Sau đó, Kong Huang được đưa tới bệnh viện. Tại đây, anh vô cùng may mắn bởi vết thương ở chân anh không quá nghiêm trọng. Anh chỉ cần điều trị và luyện tập là có thể đi lại bình thường.



Nằm trên giường bệnh, Kong nói "Tôi thật may mắn. Tôi đã nhận được tình yêu thương vô điều kiện từ vợ mình và tôi thật may mắn khi có thể lành lặn quay trở về bên cô ấy. Thực sự, tôi quá may mắn."



Theo kenh14 (Nguồn: Theo DailyStar)