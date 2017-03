Hỗ trợ công dân Việt Nam tại vùng động đất, sóng thần

Đoàn công tác xuất phát lúc 19 giờ theo giờ địa phương ngày 15-3 và tới nơi ngày 16-3. Dự kiến xe sẽ đến hai địa điểm là BV ĐH Tohoku ở Sendai và sân bay Fukushima.

Đại sứ quán đã thông báo cho các đầu mối về thời gian và địa điểm xe đến. Đại sứ quán thông qua các đầu mối đã khuyến cáo các lưu học sinh, sinh viên bình tĩnh, tuân thủ hướng dẫn của chính quyền địa phương, song một số người quá lo lắng đã tự ý ra khỏi khu vực lánh nạn do địa phương tổ chức di chuyển về Tokyo.

 Ngày 15-3, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Trần Quốc Ninh - Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ xuất khẩu lao động và chuyên gia (Suleco), cho biết hiện có 21/27 tu nghiệp sinh do công ty đưa đi làm việc tại các nhà máy ở tỉnh Fukushima. Trong số này chủ yếu là nữ. Theo ông Ninh, các tu nghiệp sinh đã được nhà máy và nghiệp đoàn ở Nhật di chuyển tới nơi an toàn. Các xí nghiệp, nghiệp đoàn đã cam kết sẽ bố trí công việc cho các tu nghiệp sinh này tại các nhà máy khác để họ yên tâm làm việc. Tuy nhiên, do chứng kiến thảm họa quá khủng khiếp, một số tu nghiệp sinh nữ sợ hãi muốn về nước trước thời hạn. Ông Ninh chia sẻ: “Chúng tôi tôn trọng nguyện vọng của các em. Nếu em nào muốn về lúc này thì cần viết đơn xin tự nguyện về nước trước thời hạn, chúng tôi sẽ liên hệ với nghiệp đoàn, xí nghiệp giải quyết cho họ về”.

PHONG ĐIỀN