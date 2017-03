Hoảng loạn sân bay Mỹ, kinh hoàng khu bãi biển Pháp

Đài truyền hình NBC đưa tin tối hôm trước, một cuộc gọi khẩn cấp báo tin có tiếng súng nổ ở nhà ga số 8.

Lúc 21 giờ 30 tối 14 - 8, quang cảnh hoảng loạn bắt đầu xảy ra sau khi các cảnh sát ra lệnh cho hành khách nằm xuống đất trước khi hướng dẫn họ sơ tán. Hình ảnh và băng video phát trên mạng xã hội cho thấy hàng trăm người vội vã rời khỏi nhà ga số 8. Sau đó, nhà ga số 1 cũng tiến hành sơ tán.

Cơ quan cảng hàng không ở New York và New Jersey ra thông báo chung cho biết cuộc gọi báo tin có tiếng súng nổ là báo tin giả. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy không có dấu hiệu xảy ra nổ súng và cũng không có đầu đạn nào được tìm thấy trong nhà ga số 8. Thông báo giải thích mọi người ở nhà ga sơ tán do đề phòng. Trong lúc sơ tán, không ai bị thương.





Cảnh sát New York và cảnh sát sân bay đã có mặt tại sân bay John F. Kennedy (ảnh) và sân bay La Guardia ở New York. Sĩ quan Harry Wedin chỉ huy tác chiến của cảnh sát New York thông báo trên Twitter các nhà ga đều đã được khám xét, sau đó đã hoạt động trở lại bình thường. Các chuyến bay bị trễ hai tiếng.

Trong khi đó tại Pháp, lúc 22 giờ 30 tối 14-8, đám đông trở nên hoảng loạn tại phố Juan-les-Pins thuộc khu vực bãi tắm Antibes (tỉnh Alpes-Maritimes), khu vực nổi tiếng có nhạc jazz và các quán bar bán đêm. Có tin đồn xảy ra tấn công khủng bố. Một số người đang uống cà phê bỏ chạy vào trong các tòa nhà ẩn náu.

Các nhân chứng cho biết tiếng pháo nổ được ném đi từ ô tô. mọi người hoảng hốt vì một chiếc ô tô có động cơ nổ lớn giống tiếng pháo. Ngay sau đó cảnh sát đã phong tỏa khu vực. Khoảng 40 người bị thương nhẹ đã được lực lượng cứu hỏa chăm sóc tại chỗ. Các nhà hàng mở sẵn cửa để đón người bị thương.

Cảnh sát đang xem xét các băng video để truy tìm người gây ra hoảng loạn. Báo Nice-Matin ghi nhận những người đi nghỉ hè ở Juan-les-Pins vẫn không quên thảm kịch tấn công bằng xe tải trên con đường ven biển ở Nice trong đêm quốc khánh Pháp ngày 14-7 (85 người chết, hơn 400 người bị thương).